Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами

Джамала высказалась о конкуренции на шоу "Танці з зірками", на фото она с Антоном Нестерко / instagram.com/jamalajaaa

Участница танцевального проекта "Танці з зірками" Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на паркете.

По словам артистки, между участниками складываются теплые отношения, все очень вовлечены и сосредоточены на своих номерах.

На своей странице в Instagram Джамала рассказала, что все свое время посвящает репетициям.

"Нет времени на склоки. Мы все тааааак заняты одним большим делом — сделать классно свой номер. Этот здоровый эгоизм в проекте позволяет работать и дружить на максимум. Интереснейшая для меня история. Повторяю вновь и вновь, вообще недооценивала всю сложность проекта. Я посвящаю ему не просто кусочек своего времени, а абсолютно всю себя", — отметила Джамала.

При этом певица разместила фотографии с коллегами. Говорит, не успела со всеми сделать селфи только потому, что все очень заняты.

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Также певица попросила поклонников поддержать их с Антоном Нестерко голосованием во время следующего выступления.

Джамала и Станислав Горуна / instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала рассказала о случае, который изменил ее жизнь.

"Есть два года, которые для меня предрешили историю: 2016 - поворотная в моей творческой жизни победа на "Евровидении", "1944" - не только победная песня, но история моей семьи, изменившая ход целого рода Джамаладиновых", - отметила певица.

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