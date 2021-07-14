Фагот стал вторым участником шоу Танці з зірками 2021

Фагот / Instagram

После того, как Джамала бросила вызов Фаготу, он объявил, что станет новым звездным участником Танцев.

В свою очередь Фагот в своем Instagram передал челлендж сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максим Чмерковский, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкий и MONATIK.

Из популярных личностей присоединится к шоу и в какой роли, зрители узнают уже совсем скоро, следя за #танціззіркамиchallenge в инстаграм.

"Я рад присоединиться к Танцям з зірками. Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу Танцюють всі на 1+1. Мне всегда нравились яркие видео с танцами, от MC Hammer до Jungle - они все очень разные, но каждый яркий по своему. С детства наблюдал за различными стилями танца, потому что всегда хочется быть в материале. Поэтому и сейчас в инст я подписан на различные танцевальные паблик. Теперь я полностью мыслями в танцах, так жду выхода на главный паркет страны", - прокомментировал Фагот свое участие в шоу.

Кто из звезд сядет в судейские кресла в новом сезоне, станет известно в ближайшее время. Создатели шоу интригуют обновлением судейского состава проекта.