Звезда "Астерикс и Обеликс" погиб из-за нелепой случайности: детали трагедии

Бан Гей Мин доставал свой мобильный телефон, который упал в водосточную трубу.

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Бан Гей Мин погиб из-за нелепой случайности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bunhaymean

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Бан Гей Мин поскользнулся на балконе Прокуратура Парижа официально начала расследование дела

Французский стендап-комик и актер Бан Гей Мин, который известен по фильмам "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", погиб в Париже. Мужчине было 47 лет. Об этом пишет издание Le Parisien.

Отмечается, что актер ушел из жизни в результате несчастного случая. Бан Гей Мин доставал свой мобильный телефон, который упал в водосточную трубу. Однако в то же время он поскользнулся на балконе и выпал с высоты восьмого этажа.

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"С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бан Гей Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, Бан поскользнулся и упал с высоты", - подтвердил трагедию продюсер Филипп Дельмас.

К слову, прокуратура Парижа уже официально начала расследование этого дела.

Бан Гей Мин родился в Лормоне в семье китаянки и камбоджийца. В подростковом возрасте начал писать юмористические скетчи, выступал в кафе и занимался импровизацией. После переезда в Париж его заметили театральные продюсеры. Он стал участником шоу Jamel Comedy Club, а затем создал собственное представление "Смешной китаец в Легенде о булочке". Самая известная лента с участием Бан Гей Мина - "Астерикс и Обеликс", которая принесла ему популярность.

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