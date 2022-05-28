"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

Мишина вмешалась в языковой скандал / instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина возмутилась новостью о том, что во Львове мастер маникюра принципиально отказалась обслуживать русскоязычных клиентов.

На своей страничке в Instagram бывшая Холостяка заявила, что считает это абсолютной тупостью, поскольку, по ее мнению, если человек говорит по-русски, это не означает, что он не патриот и не любит свою страну.

"Если ты русскоязычный украинец – ты теперь не украинец? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя за спиной половина жизни на русском языке, это не значит, что ты не достоин элементарной услуги! Абсолютная тупость и неуважение к людям, в том числе, к которым защищают, любят и воюют за Украину, имея русскоязычное прошлое!" – написала Ксения Мишина.

В то же время актриса отметила, что язык действительно важен, поскольку это наша идентичность, но, говорит Ксения, важнее другого свобода и уважение.

instagram.com/misha.k.ua

Мишина добавила, что любовь к стране измеряется не языком и даже не паспортом, а "преданностью в сердце и отношением к своим согражданам".

Ранее украинская актриса Ксения Мишина смонтировала забавный видеоролик со своей героиней из сериала Крепостная Лидией Шефер и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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