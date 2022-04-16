Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"

Актриса намекнула, что президент Беларуси для лидера рф всего лишь безмолвный и покорный крепостной.
Украинская актриса Ксения Мишина смонтировала забавный видеоролик со своей героиней из сериала Крепостная Лидией Шефер и президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Согласно сочиненному ей сюжету, лидер Беларуси пытался рассказать жестокой купчихе заезженную, и уже успевшую стать мемом историю о том, что если бы россия не напала на Украину, Украина сама бы сделала это.
Очевидно, с чувством юмора у интриганки Шефер было не очень хорошо, ведь слушать рассуждения президента Беларуси "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" она не стала, и поступила в своем фирменном стиле.
"В общем первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер, пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала, сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни, все его уловки оказались тщетны… Был выпорот Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру путлеру…", - так описала свой сюжет Ксения Мишина.
В комментариях оценили юмор актрисы и согласились, что беспринципная и коварная Лидия Шефер разобралась бы с путиным и его союзником в два счета:
"Треба Лідію Шефер послати до цих диктаторів. Вона з ними порядок наведе. Мінімум живцем закопає..."
"Браво. Лиш в кінці не вистачає моменту, як Лідія Іванівна закопує його в землю".
"Треба було прикопати заживо! Їй б усі опладували та надавали б багато нових земельних ділянок у нагороду".
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