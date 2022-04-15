"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"

Забавное фото повеселило и Потапа.
Новость о крушения флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" всколыхнула не только Украину, но и весь мир. Причиной возгорания тогда назвали попадание в корабль ракет украинского ПТРК Нептун.
Успешные действия наших защитников не остались без внимания и звезд шоу-бизнеса. Сначала продюсер и музыкант Потап опубликовал фото, на котором Верка Сердючка с мамой оседлали ракету с надписью "Нептун".
"Из Украины с любовью", - написал он в подписи к снимку.
Позже забавное фото появилось и на страничке Верки Сердючки.
Крейсер "Москва" ушел на дно
Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.
После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.
Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.
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