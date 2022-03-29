"Совесть с хреном": Станислав Боклан пристыдил "армию молчащих" и пропутинских артистов

Стас Боклан пристыдил пропутинских артистов за поддержку войны в Украине / Скриншот

Укаринский актер театра и кино, Народный артист Украины Станислав Боклан дал интервью для Натальи Влащенко, в котором рассказал, как относится к артистам, которые поддерживают кровавый путинский режим.

По признанию Боклана, он не слишком задумывался о причинах такой преданности. Для него те, кто подчиняются кремлевской пропаганде - просто трусы, которые боятся потерять привычную сытую жизнь.

"Я не пытался разобраться в их башках, но буду гипотетически предполагать. Люди боятся потерять комфорт, должность, сытость, заработкии все такое. И боятся потерять самое главное – обласканность властью. Поэтому, как только возникает вот это опасение, тогда то место, где была совесть, начинает зарастать хреном", - прокомментировал Боклан.

Впрочем, по признанию самого артиста, позиция путинских прихлебателей ему более понятна, чем тех, кто просто закрывает глаза на полномасштабную войну, которую развернули в Украине рашисты. Их звезда Папика, Крепостной и Слуги народа попросту назвал "армией молчащих".

"Я не говорю, что они молчат от незнания, они молчат от страха опять-таки что-нибудь потерять. По мне, было бы проще и понятнее, если бы они сказали, что они за В.В, за убийство. Но это молчание угнетает очень страшно", - подчеркнул актер.

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