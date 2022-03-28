"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тети

Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тети / скриншот

Певица Камалия пыталась рассказать правду о происходящем в Украине своим знакомым и родным, но их реакция шокировала певицу.

В интервью "Зірковому шляху" Камалия рассказала, что у нее есть тетя, проживающая в Москве. Камалия позвонила родственнице, чтобы донести правду, но в ответ слышала только истории про "бандеровцев" и "нацистов".

"Я ей позвонила в первый же день войны. Она сказала "Мы вас спасаем от вашей нацистской хунты". Какой нацистской хунты? "Ну вас же притесняют, русскоговорящих убивают", – рассказала Камалия. – Я говорю "Нет у нас нацистов. Я могу разговаривать на русском языке, кто-то может со мной общаться на украинском языке, мы друг друга понимаем". А она как зомби, - призналась певица.

Камалия также добавила, что пыталась достучаться до коллег по сцене, которые молчат о войне в Украине – Ани Лорак, Филиппа Киркорова. Но никто из них не отреагировал. Более того, Лорак, которая родом из Украины, удалила свой профиль в Instagram.

Читайте также"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине"Я не вижу, чтобы Ани Лорак высказывалась. Я вижу, что там стена такая… Я говорила, я спрашивала, я как-то пробовала донести до них эту информацию. Но нет. Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы", – подытожила Камалия.

Ранее музыкант, актер и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды Территориальной обороны города Одесса, написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали.

Читайте также: