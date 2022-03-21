"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантов

На фоне Оперного театра артист спел песню на мотив одесской уличной песни.
Музыкант, актер и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды Территориальной обороны города Одесса, написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали.
С присущим одесситам искрометным юмором, Серга изменил знакомые всем строки в насмешку над лидером страны-агрессора.
Музыкант также выразил надежду, что его песня будет "доноситься из каждой одесской форточки, и сквознячком долетит к русским военным кораблям", плывущим в известном направлении. Песню Коля Серга исполнил на фоне Одесского оперного театра.
Текст залихватской песенки очень быстро запоминается:
"На кораблях володя путин,
В Одессу выслал свой десант
А мы его на дно опустим
И тут займётся им рапан.
Бычкам солдат останки светят,
Моллюск облепит БТР,
И наш сезон ближайший летний
На всё морское будет щедр.
Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы обычный поц.
Вам здесь не бросятся на плечи
Вам здесь не вынесут цветы,
Да, мы бендеровцы, конечно,
Остапа Бендера кенты.
Не сцыте, подплывайте ближе,
Вам всё равно в аду гореть,
У нас в Одессе, как в Париже,
Увидеть раз и умереть.
Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,
В вас никто не верит здесь всерьёз,
Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,
А в Одессе вы обычный поц".
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Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.
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