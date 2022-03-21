"Эй, Путин, в Одессе вы - обычный поц": Коля Серга остроумно подколол президента РФ и оккупантов

Коля Серга назвал Путина поцом в песне на мотив Шаланд, полных кефали / instagram.com/thekolya

Музыкант, актер и телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды Территориальной обороны города Одесса, написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали.

С присущим одесситам искрометным юмором, Серга изменил знакомые всем строки в насмешку над лидером страны-агрессора.

Музыкант также выразил надежду, что его песня будет "доноситься из каждой одесской форточки, и сквознячком долетит к русским военным кораблям", плывущим в известном направлении. Песню Коля Серга исполнил на фоне Одесского оперного театра.

Текст залихватской песенки очень быстро запоминается:

"На кораблях володя путин,

В Одессу выслал свой десант

А мы его на дно опустим

И тут займётся им рапан.

Бычкам солдат останки светят,

Моллюск облепит БТР,

И наш сезон ближайший летний

На всё морское будет щедр.

Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,

В вас никто не верит здесь всерьёз,

Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,

А в Одессе вы обычный поц.

Вам здесь не бросятся на плечи

Вам здесь не вынесут цветы,

Да, мы бендеровцы, конечно,

Остапа Бендера кенты.

Не сцыте, подплывайте ближе,

Вам всё равно в аду гореть,

У нас в Одессе, как в Париже,

Увидеть раз и умереть.

Я вам расскажу за всю Одессу, эй Путин,

В вас никто не верит здесь всерьёз,

Вы гроза для НАТО и ЕСа, допустим,

А в Одессе вы обычный поц".

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Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.

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