"Чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые украинцы": Панин пожелал фанатам Путина вечных кошмаров

Алексей Панин в грубой форме пожелал пропутинским артистам видеть кошмары, которые по их вине стали для Украины явью / instagram.com/actor.panin

Российский актер Алексей Панин, не сдерживая чувств и выражений, "поздравил" бывших коллег, которые поддерживают кровавую политику Кремля и свято верят в необходимость "спецоперации" в Украине, с Днем театра.

К большому сожалению артиста, этот день сейчас для него - не повод праздновать торжество искусства над миром. Этот день у него ассоциируется с войной и смертью, которые несут в Украину российские войска.

В своем видеообращении Панин уделил особое внимание трагическому уничтожению Мариуполя и театра, в котором скрывались мирные жители: "Путинские палачи – по-другому назвать этих людей нельзя – разбомбили Мариупольский драматический театр, в котором находились мирные люди. Президент России, [неценз.], так долго искал фашистов в Украине, что ничего лучше не придумал, как [неценз.] [неценз.] целиком целый русскоязычный город Мариуполь".

Коллегам, к которым актер потерял всякое уважение и сочувствие, Панин пожелал вечных ночных кошмаров: "Я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили: "За что?".

К этому пожеланию он присовокупил еще одно - чтобы пропутинские артисты, каждый раз, глядя на своих детей, "вспоминали украинских детишек, которых доставали из-под завалов".

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Ранее актер Алексей Панин жестко высказался о будущем российского народа, которого ему совсем не жаль, и извинился перед Украиной.

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