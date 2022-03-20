Панин поставил на место пропагандистов, которые поддерживают путинский режим и войну в Украине

Панин поставил на место пропагандистов / instagram.com/actor.panin/

Актер Алексей Панин, который уже длительное время не живет в РФ, высмеял российских пропагандистов. Они набросились на звезд за отказ поддерживать Путина и войну против Украины.

На своей страничке в Instagram он рассказал, как они действуют именно против него.

"Российские СМИ, целенаправленно, продолжают "долбить" по Актёрам и представителям шоу-бизнеса которые не поддерживают Путинский режим и Войну в Украине. Так как любимая тема про "собаку" уже не канает, даже глухой слышал что это видео фейк, в ход пошли новые байки. Теперь, Алексей Панин, по их версии, находится в ужасном состоянии, спивается и плотно сидит на наркотиках. Вместе с дочкой ютится в крохотной комнате и еле-еле сводит концы с концами", - написал актер.

Панин добавил, что живет он не так, как показывают по российском телевидении и пишут в СМИ.

Читайте также"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед Украиной"Господа помоишники! Журналистами назвать вас не могу. Мы с дочкой живем скромно, но не голодаем. Квартира у нас небольшая, но трехкомнатная. Наркотики не употребляю вообще, пью когда есть настроение", - сообщил Панин и отправил пропагандистов по маршруту российского военного корабля.

instagram.com/actor.panin

Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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