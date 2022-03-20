"Испытывали на добровольцах-украинцах": Михалков отметился бредом о "птицах-убийцах" из Украины

Михалков отметился бредом о "птицах-убийцах" из Украины / скриншот

Российский режиссер Никита Михалкова, который активно пропагандирует войну в Украине, решил поддержать кремлевский фейк об инфицированных украинских птицах.

Путинские пропагандисты за несколько дней до нападения на Украину начали распространять фейки о том, что наша страна вроде бы планирует создать собственное ядерное оружие, а уже после вторжения рассказывают об американских "биолабораториях" в Украине, в которых мы якобы инфицировали птиц и отправили их в РФ.

Никита Михалков пошел дальше, и даже посчитал траекторию якобы зараженных птиц из Украины.

"Там еще это биологическое оружие, которое испытывали на добровольцах-украинцах, а к тому же птицы, которых этим заражали, и просчитывалась траектория их перелета через Россию. Это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса как такового, без огня, пытаясь подобрать слова и выглядеть солидно", – сообщил Михалков в интервью российскому пропагандистскому каналу.

Читайте также"Русские, когда заходили в Украину, жили в иллюзии": Подоляк рассказал, зачем оккупантам пропагандаНапомним, украинский суд разрешил задержать советского и российского режиссера Никиту Михалкова для избрания меры пресечения в качестве подозреваемого. Начата процедура объявления его в международный розыск.

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