Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Украинская ведущая призналась, как сохранила брак: "Чувства меняются"

Анна Подгорная
16 марта 2026, 02:01
Оксана Гутцайт призналась, на чем строится ее семья.
Оксана Гутцайт муж - ведущая рассказала о многолетнем браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana.guttsayt, instagram.com/guttsaitvadym

Читайте больше:

В феврале украинская ведущая Оксана Гутцайт и президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт отпраздновали серебряную свадьбу - 25 лет брака. У пары двое детей - дочь Элина (2002) и сын Марк (2010).

В беседе с NV ведущая рассказала, как ей и мужу удалось прожить вместе четверть века. Свою историю любви Гутцайт считает сказочной, но повседневная жизнь - это совсем не сказки.

видео дня

"Ничто не удержит в браке, если нет любви. Чувства, конечно, меняются со временем, с возрастом, с опытом, с годами, которые вы проводите вместе, превращаясь из страсти в принятие и уважение. Поэтому все эти 25 лет — это 25 лет любви, уважения к человеку, уважения к его человеческим качествам, к его профессиональным качествам. Я вижу, что он делает, зачем он это делает и как он это делает. Наши чувства, уважение и наши дети — это, пожалуй, три основных столпа, на которых держится наш союз", - поделилась Оксана.

Оксана Гутцайт муж - ведущая рассказала о многолетнем браке / фото: instagram.com/oksana.guttsayt

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Читайте также:

О персоне: Оксана Гутцайт

Оксана Гутцайт - украинская журналистка, радио- и телеведущая. Работала ведущей на БТБ, "НТН", "Новый канал", "1+1". Ныне работает на телеканале "ICTV" ведущей "Фактов. Информационный выпуск".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять