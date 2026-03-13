"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

Ольга Сумская признавалась, что Наталья ей "не пишет, не звонит, не здоровается при встрече".

Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

Ольга Сумская считает, что многое зависит от позиции ее сестры

Актриса не скрывает, что такая ситуация причиняет ей боль

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская призналась, что внезапное прекращение отношений с ее сестрой Натальей причиняет ей боль. Об этом Ольга Сумская заявила в комментарии "РБК-Украина".

По словам артистки, ситуация между ними остается сложной и во многом непредсказуемой. Сумская отметила, что многое зависит от позиции ее сестры.

"Это очень такой процесс… непредсказуемый. Лучше вопрос задать Наталье Вячеславовне. Я хочу услышать ее ответ. Потому что… ну что ж я постоянно пытаюсь, а там - стена", - поделилась актриса.

Ранее, в конце прошлого года, Ольга Сумская признавалась, что отношения с сестрой остаются напряженными уже длительное время. По ее словам, Наталья не поддерживает с ней общения - не пишет, не звонит и даже не здоровается при случайных встречах.

Актриса не скрывает, что такая ситуация причиняет ей боль.

"И так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкла. Но я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло", - заявляла актриса.

При этом актриса не называет конкретной причины конфликта. По её словам, долгие годы отношения между сестрами были хорошими, однако со временем что-то изменилось.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

