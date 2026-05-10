"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

Как выглядят мамы украинских знаменитостей.

https://stars.glavred.info/s-dnem-materi-ukrainskie-zvezdy-pokazali-svoih-mam-v-osobennyy-prazdnik-10763516.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко и Джамала - День матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Джамала

Вы узнаете:

Украинские звезды показали своих мам

Как знаменитости поздравляли родных с Днем матери

Сегодня, 10 мая, в Украине празднуют День матери. Украинские звезды не остались в стороне от такой трогательной даты и решили поздравить близких с важным праздником. Главред покажет, как сейчас выглядят мамы знаменитостей.

Наталка Денисенко

Украинская актриса Наталка Денисенко опубликовала в Instagram нежную фотосессию с мамой. Традиционно на снимках доминировал белый цвет. Наталка нежно обняла маму и сказала о ней теплые слова.

видео дня

"Сегодня День матери. Хоть этот праздник касается и меня, потому что Бог дал мне возможность этого невероятного опыта в виде моего сынишки Андрюши. Но моя мама — для меня очень важный человек в жизни! Такого замечательного человека в мире еще поискать! То, чего я достигла, во многом благодаря вере и поддержке мамы, ее терпению, ее мягкости, ее любви, ее заботе! Моя мама дала мне всего этого очень много! Я очень люблю тебя, мама! Живи долго-долго", — написала Денисенко.

Наталка Денисенко с мамой / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Елена Мозговая

В День матери известный продюсер Елена Мозговая решила поделиться в Instagram редким снимком с родным человеком. На фото запечатлены Елена и Виолетта Мозговая в элегантных образах. Несмотря на черный наряд, вдова легендарного Николая Мозгового выглядела невероятно эффектно благодаря роскошным украшениям.

"Лучшая мама во вселенной. Спасибо за все", — высказалась Елена Мозговая.

Елена Мозговая с мамой / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Камалия

Знаменитая певица Камалия поделилась в Instagram кадром со своей красавицей-мамой. Она посоветовала поклонникам не терять времени и обязательно проявлять внимание к своим самым родным людям, говорить им слова любви и поддержки.

"В канун Дня мамы хочу сказать самое главное: мамина любовь — это тот свет, который ведет нас всю жизнь. Это голос, который помнит сердце. Это песня, которую когда-то пела мне мама, когда я была маленькой… А сегодня я пою ее на своих концертах уже для вас, но всегда с мыслью о ней", — высказалась Камалия.

Камалия с мамой / фото: instagram.com, Камалия

Тарас Цимбалюк

После шоу "Холостяк" родители актера Тараса Цимбалюка стали знамениты на всю Украину. В День матери он решил поздравить свою маму, разместив в Instagram живую и яркую фотографию с прогулки.

"С Днем матери", — лаконично написал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк с мамой / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Леся Никитюк

Известная ведущая поделилась нежным снимком своей мамы через веточку мимозы. Леся Никитюк в Instagram поблагодарила родного человека за всю любовь и заботу, которую получает от нее.

"С Днем матери. Поздравляю всех ваших мам и свою родненькую! Спасибо за каждый день, за все советы, за каждое купи-купи, но-но-но и тихо-тихо", — трогательно высказалась ведущая.

Мама Леси Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Святослав Вакарчук

Популярный украинский певец Святослав Вакарчук также не остался в стороне и в праздничный день опубликовал фотографию с мамой в Instagram. Знаменитость сделал милый снимок во время похода на кофе в компании родного человека.

"Мама! Спасибо. За жизнь. За творчество. За все! Люблю", — написал артист.

Святослав Вакарчук с мамой / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

Джамала

Победительница "Евровидения-2016" поздравила всех мам с важным праздником в Instagram. Она подчеркнула, что материнский подвиг — один из самых невероятных в мире. Также певица поделилась снимком со своей мамой.

"Быть мамой — это самая сложная и величайшая задача одновременно. Это навсегда. Без выходных и без отдыха. Бесценно. Колоссально. Больше всего", — поделилась Джамала.

Джамала с мамой / фото: instagram.com, Джамала

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская претендентка на победу в "Евровидении-2026" LELEKA провела вторую репетицию, вызвав настоящий фурор в сети. Официальные аккаунты конкурса опубликовали эксклюзивные кадры, которые наконец приоткрыли завесу тайны над её номером.

Также звезда "Мастер Шеф" Лилия Стоянова поделилась эмоциями после встречи с Аллой Пугачевой. Повар отметила, что артистка находится в прекрасной форме и удивляет своей жизненной силой. Несмотря на почтенный возраст, певица выглядит бодрой и сохраняет оптимизм.

Вас может заинтересовать:

Что такое День матери? День матери - международный и локальный праздник в честь матери семьи, а также материнства, материнских связей и влияния матерей в обществе. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред