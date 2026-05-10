"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

Сегодня, 10 мая, в Украине празднуют День матери. Украинские звезды не остались в стороне от такой трогательной даты и решили поздравить близких с важным праздником. Главред покажет, как сейчас выглядят мамы знаменитостей.
Наталка Денисенко
Украинская актриса Наталка Денисенко опубликовала в Instagram нежную фотосессию с мамой. Традиционно на снимках доминировал белый цвет. Наталка нежно обняла маму и сказала о ней теплые слова.
"Сегодня День матери. Хоть этот праздник касается и меня, потому что Бог дал мне возможность этого невероятного опыта в виде моего сынишки Андрюши. Но моя мама — для меня очень важный человек в жизни! Такого замечательного человека в мире еще поискать! То, чего я достигла, во многом благодаря вере и поддержке мамы, ее терпению, ее мягкости, ее любви, ее заботе! Моя мама дала мне всего этого очень много! Я очень люблю тебя, мама! Живи долго-долго", — написала Денисенко.
Елена Мозговая
В День матери известный продюсер Елена Мозговая решила поделиться в Instagram редким снимком с родным человеком. На фото запечатлены Елена и Виолетта Мозговая в элегантных образах. Несмотря на черный наряд, вдова легендарного Николая Мозгового выглядела невероятно эффектно благодаря роскошным украшениям.
"Лучшая мама во вселенной. Спасибо за все", — высказалась Елена Мозговая.
Камалия
Знаменитая певица Камалия поделилась в Instagram кадром со своей красавицей-мамой. Она посоветовала поклонникам не терять времени и обязательно проявлять внимание к своим самым родным людям, говорить им слова любви и поддержки.
"В канун Дня мамы хочу сказать самое главное: мамина любовь — это тот свет, который ведет нас всю жизнь. Это голос, который помнит сердце. Это песня, которую когда-то пела мне мама, когда я была маленькой… А сегодня я пою ее на своих концертах уже для вас, но всегда с мыслью о ней", — высказалась Камалия.
Тарас Цимбалюк
После шоу "Холостяк" родители актера Тараса Цимбалюка стали знамениты на всю Украину. В День матери он решил поздравить свою маму, разместив в Instagram живую и яркую фотографию с прогулки.
"С Днем матери", — лаконично написал Цимбалюк.
Леся Никитюк
Известная ведущая поделилась нежным снимком своей мамы через веточку мимозы. Леся Никитюк в Instagram поблагодарила родного человека за всю любовь и заботу, которую получает от нее.
"С Днем матери. Поздравляю всех ваших мам и свою родненькую! Спасибо за каждый день, за все советы, за каждое купи-купи, но-но-но и тихо-тихо", — трогательно высказалась ведущая.
Святослав Вакарчук
Популярный украинский певец Святослав Вакарчук также не остался в стороне и в праздничный день опубликовал фотографию с мамой в Instagram. Знаменитость сделал милый снимок во время похода на кофе в компании родного человека.
"Мама! Спасибо. За жизнь. За творчество. За все! Люблю", — написал артист.
Джамала
Победительница "Евровидения-2016" поздравила всех мам с важным праздником в Instagram. Она подчеркнула, что материнский подвиг — один из самых невероятных в мире. Также певица поделилась снимком со своей мамой.
"Быть мамой — это самая сложная и величайшая задача одновременно. Это навсегда. Без выходных и без отдыха. Бесценно. Колоссально. Больше всего", — поделилась Джамала.
Что такое День матери?
День матери - международный и локальный праздник в честь матери семьи, а также материнства, материнских связей и влияния матерей в обществе. В Украине официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая, пишет Википедия.
