"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

Кристина Трохимчук
10 мая 2026, 07:45
Певец откровенно рассказал о конфликте с продюсером.
Украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, решил откровенно рассказать о конфликте со своим продюсером Александром Горбенко. Как рассказал артист Наталье Влащенко, бывший друг оставил его почти без всего.

По словам Винника, его отношения с продюсером были очень близкими. За 16 лет Олег и Александр сдружились семьями и могли назвать друг друга братьями. Однако после начала полномасштабного вторжения артист заметил, что их общение начало меняться.

"Это даже не дружбой назвать, мы были как братья. Мы могли семьями встречаться, были близкими. Но рано или поздно отношения начинают натягиваться", — заявил певец.

Олег признал, что конфликт обострился в 2023 году. Перед Пасхой артист потерял доступ к своим соцсетям и даже не мог попасть в квартиру, которая была зарегистрирована на совместную компанию. Винник пожаловался, что не смог забрать оттуда даже личные вещи.

"Он забрал у меня все. Это то, что было подло с его стороны. Не знаю, что с ним происходит. Но я понимаю, что вся эта любовь, которая между нами была, переросла в ненависть. Я думаю, что человек опомнится и поймет… Там же мои вещи, извините, мое белье, все там осталось. Когда я хотел оттуда все забрать, они замки поменяли. Зачем оно вам?", — возмутился исполнитель.

Причинами перемен в отношениях с продюсером певец назвал отмену концертов и свое истощение после плотного графика. Также Винник отметил, что в начале сотрудничества между ними не было официального контракта, а прибыль делилась 50/50, что Горбенко сейчас отрицает. Позже продюсер обвинил артиста в том, что он сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения "под пледом".

Ранее Главред сообщал, что Хайден Панеттьери решилась на откровения о своем романе с Владимиром Кличко. Свадьба, которой так ждали поклонники, не состоялась по инициативе боксера. Кличко отменил торжество буквально в последний момент, что стало для актрисы серьезным ударом.

Также Анджелина Джоли защитила право на личную тайну в суде против Брэда Питта. Сторона актера настаивала на обнародовании частной переписки бывшей супруги, однако суд отклонил это требование. Адвокат назвал это событие "важной победой для госпожи Джоли".

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

