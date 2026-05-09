49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Виталий Кирсанов
9 мая 2026, 19:55
Элайджа Блю Оллмэн обвинил маму в отсутствии финансовой помощи.
Сын Шер не в состоянии платить алименты бывшей жене
49-летний Элайджа Блю Оллмэн, сын легендарной певицы Шер, пожаловался на отсутствие финансовой помощи от своей знаменитой матери. Об этом сообщило Daily Mail.

По информации источника, на фоне бедственного финансового положения мужчина оказался не в состоянии платить алименты бывшей жене.

Сама Шер, которой 20 мая исполнится 80 лет, недавно судилась за опеку над сыном и утверждала, что он не может сам распоряжаться деньгами из-за крупных долгов и трат на запрещенные вещества.

Известно, что Оллмэн подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с требованием пересмотреть размер выплат в пользу его бывшей супруги Марианджелы Кинг, так как его мать перестала перечислять ему по десять тысяч долларов ежемесячно. Также издание отмечает, что помощь певицы прекратилась в 2021 году.

На данный момент, согласно документам, единственным гарантированным доходом Элайджи являются выплаты из наследства покойного отца - около 6790 долларов.

О персоне: Шер

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

