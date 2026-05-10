"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

Лилия Стоянова встретилась с Примадонной в Лимассоле.

https://stars.glavred.info/bez-masok-zvezda-master-shef-pokazala-nastoyashchuyu-pugachevu-10763474.html Ссылка скопирована

Лилия Стоянова встретила Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Стоянова, Максим Галкин

Вы узнаете:

Звезда "Мастер Шеф" встретила Аллу Пугачеву

Как сейчас выглядит Примадонна

Звезда шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Лилия Стоянова неожиданно поделилась новыми кадрами с Аллой Пугачевой, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В своем Instagram она рассказала о встрече, которая останется в ее памяти надолго.

Звезды сошлись на набережной Лимассола. Стоянова сделала селфи с артисткой, которая наслаждалась прогулкой. Для променада Примадонна выбрала простой лук в черном цвете — стильную кепку, очки и футболку. На снимке Пугачева лучезарно улыбается.

видео дня

Алла Пугачева сейчас / фото: instagram.com, Лилия Стоянова

"Алла Борисовна — это эпоха. Легенда, женщина-сила, воплощение таланта, красоты и внутренней свободы. Пример для многих поколений — быть настоящей, смелой и неповторимой. Без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность", — поделилась впечатлениями кулинар.

Лилия призналась, что больше всего ей запомнилась энергия легендарной артистки. Несмотря на возраст, певица сохраняет энергичность и внутренний задор.

Алла Пугачева и звезда "Мастер Шеф" / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть. Та самая энергия, которая чувствуется даже через экран. Женщина, которую невозможно повторить", — восхитилась Стоянова.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Яна Глущенко спустя время решилась объяснить, почему не смогла проводить в последний путь свою подругу Марину Поплавскую. Причиной стало тяжелое состояние самой актрисы, ведь в роковой аварии она получила серьезные травмы.

Также Олег Винник раскрыл детали конфликта с Александром Горбенко. Певец рассказал, что после начала полномасштабного вторжения их крепкая дружба дала трещину. По словам артиста, он перестал узнавать в продюсере того близкого человека, с которым вместе строил карьеру.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред