Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицей

Дзидзьо появился на концерте Оли Цибульской.

Дзидзьо - новый имидж

Известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя — Михаил Хома) впервые появился вместе с Олей Цибульской после признаний об их личной жизни. Видео с выступлением певцов появилось в Instagram.

Внимание поклонников сразу привлек новый имидж артиста. Для своего выступления артист подобрал многослойный аутфит: рубашку в сочетании с курткой-бомбером, широкие брюки и аксессуары в виде фуражки, галстука и солнцезащитных очков. Образ получился актуальным и стильным, однако сохранил ту самую узнаваемую комичность, которая давно стала визитной карточкой Дзидзьо.

Дзидзьо вышел на сцену с большим букетом роз для звезды и спел с ней хиты "Киця" и "Чекаю. Цьом", а также пофлиртовал с Цибульской в рамках перформанса.

Оля Цибульская — отношения с Дзидзьо

Ранее Оля Цибульская дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с певцом Дзидзьо, с которым ей часто приписывают роман. Артистка призналась, что слухи об отцовстве ее сына Нестора зашли так далеко, что даже ребенку пришлось задавать матери неудобные вопросы. По словам Ольги, они с коллегой долгое время не общались и восстановили связь лишь во время ее беременности. Сейчас ее и Дзидзьо связывают дружеские отношения.

Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

