"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

Вы узнаете:
- Андрей Бедняков показал фотографии с сыном и дочерью
- Как отреагировали поклонники ведущего
Известный украинский ведущий Андрей Бедняков опубликовал редкие фото со своими детьми, рожденными в браке с Настей Короткой. Знаменитость разместил снимки в своем Instagram.
Ведущий продемонстрировал нежные объятия с 10-летней дочкой Ксенией и 3-летним сыном Остапом. Несмотря на то, что кадры были сделаны профессиональным фотографом в студии, они получились максимально живыми и теплыми.
Для фотосессии семья выбрала удобные светлые образы в стиле кэжуал. Бедняков не расстался со своей любимой шапкой, которую на одном из снимков пытается натянуть на его глаза Ксения.
Поклонники остались в полном восторге от семейных снимков и не теряют надежды, что семья Беднякова и Короткой снова воссоединится.
"Классный папа, летом видела, как искренне вы общались с детьми из Херсона в лагере. Искренний, добрый и позитивный, счастья всей вашей семье"
"Что-то у меня такое впечатление, что Андрей с Настей снова вместе"
"Может, мои слова не понравятся, но я так рада, что дети вернулись... Никакие Америки не заменят папу рядом"
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм поделилась с поклонниками радостным событием — актриса впервые стала мамой. Знаменитость не стала скрывать своего счастья и опубликовала в Instagram первые трогательные снимки с новорожденным.
Также подготовка к лету не должна быть стрессом — Наталья Татаринцева уверена, что это идеальное время для бережной трансформации. Мастер спорта и автор популярных программ по растяжке поделилась секретами того, как привести себя в форму без изнурительных диет.
О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
