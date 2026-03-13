"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

Ведущий показал милые фото с детьми.

Андрей Бедняков - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Бедняков, Настя Короткая

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков опубликовал редкие фото со своими детьми, рожденными в браке с Настей Короткой. Знаменитость разместил снимки в своем Instagram.

Ведущий продемонстрировал нежные объятия с 10-летней дочкой Ксенией и 3-летним сыном Остапом. Несмотря на то, что кадры были сделаны профессиональным фотографом в студии, они получились максимально живыми и теплыми.

Андрей Бедняков - семья / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

Для фотосессии семья выбрала удобные светлые образы в стиле кэжуал. Бедняков не расстался со своей любимой шапкой, которую на одном из снимков пытается натянуть на его глаза Ксения.

Поклонники остались в полном восторге от семейных снимков и не теряют надежды, что семья Беднякова и Короткой снова воссоединится.

Андрей Бедняков - личная жизнь / фото: instagram.com, Андрей Бедняков

"Классный папа, летом видела, как искренне вы общались с детьми из Херсона в лагере. Искренний, добрый и позитивный, счастья всей вашей семье"

"Что-то у меня такое впечатление, что Андрей с Настей снова вместе"

"Может, мои слова не понравятся, но я так рада, что дети вернулись... Никакие Америки не заменят папу рядом"

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

