"Сегодня не стало": скончался звезда фильма "Приключения Электроника"

Умер актер Василий Скромный.

Василий Скромный - Макар Гусев / коллаж: Главред, скрин из фильма "Приключения Элекроника"

Ушел из жизни актер "Приключений Электроника"

Причина смерти Василия Скромного

Украинский актер Василий Скромный, широко известный зрителям по роли Макара Гусева из "Приключений Электроника", скончался в Одессе. О смерти звезды сообщил его друг Виктор Деркач в Facebook.

Актер знаменитого советского телефильма ушел из жизни в возрасте 61 года в Одессе. Причиной смерти, по информации издания "Интент", стала тяжелая болезнь знаменитости.

Как выглядел Василий Скромный перед смертью / фото: facebook.com, Виктор Деркач

Инсайдеры из близкого окружения актера сообщили, что Василий страдал от онкологии и проходил химиотерапию в одесских больницах. Ситуацию ухудшили и другие недуги, которые появились в ходе лечения. Скромный начал страдать от проблем с сердцем.

"Сегодня не стало Василия Михайловича", — написал Виктор Деркач.

Василий Скромный умер / фото: facebook.com, Виктор Деркач

Василий Скромный — "Приключения Электроника"

Василий Скромный родился в 1964 году в Одессе и прославился благодаря роли харизматичного хулигана Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника". Режиссер Константин Бромберг выбрал его за задорный характер, который сделал персонажа одним из самых любимых у зрителей.

Несмотря на успех и последующие роли в картинах "Школа" и "Комбат", Василий не стал продолжать актерскую карьеру. Выросший в семье моряка, он решил оставить кино и связать свою жизнь с мореходством.

О персоне: Василий Скромный Василий Скромный — украинский актер, сыгравший Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", сообщает Википедия. Окончил театральную школу при Одесской киностудии и после этого снялся в нескольких фильмах. Однако, имея большие перспективы в кинематографе, Василий решил освоить другую профессию и, окончив мореходное училище, стал моряком.

