Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сегодня не стало": скончался звезда фильма "Приключения Электроника"

Кристина Трохимчук
13 марта 2026, 13:01
Умер актер Василий Скромный.
Василий Скромный -
Василий Скромный - Макар Гусев / коллаж: Главред, скрин из фильма "Приключения Элекроника"

Вы узнаете:

  • Ушел из жизни актер "Приключений Электроника"
  • Причина смерти Василия Скромного

Украинский актер Василий Скромный, широко известный зрителям по роли Макара Гусева из "Приключений Электроника", скончался в Одессе. О смерти звезды сообщил его друг Виктор Деркач в Facebook.

Актер знаменитого советского телефильма ушел из жизни в возрасте 61 года в Одессе. Причиной смерти, по информации издания "Интент", стала тяжелая болезнь знаменитости.

видео дня
Как выглядел Василий Скромный перед смертью
Как выглядел Василий Скромный перед смертью / фото: facebook.com, Виктор Деркач

Инсайдеры из близкого окружения актера сообщили, что Василий страдал от онкологии и проходил химиотерапию в одесских больницах. Ситуацию ухудшили и другие недуги, которые появились в ходе лечения. Скромный начал страдать от проблем с сердцем.

"Сегодня не стало Василия Михайловича", — написал Виктор Деркач.

Василий Скромный умер
Василий Скромный умер / фото: facebook.com, Виктор Деркач

Василий Скромный — "Приключения Электроника"

Василий Скромный родился в 1964 году в Одессе и прославился благодаря роли харизматичного хулигана Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника". Режиссер Константин Бромберг выбрал его за задорный характер, который сделал персонажа одним из самых любимых у зрителей.

Несмотря на успех и последующие роли в картинах "Школа" и "Комбат", Василий не стал продолжать актерскую карьеру. Выросший в семье моряка, он решил оставить кино и связать свою жизнь с мореходством.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Сергей Танчинец впервые за долгое время вышел в свет со своей второй супругой Юлианой Корецкой. Певец признался, рассматривает ли пара возможность пополнения в семье, и рассказал, как сейчас строятся их отношения после официального оформления союза.

Также Наталка Денисенко с юмором прокомментировала слухи о своей беременности, тайной свадьбе с Юрием Федоренко и пластике груди, которые активно распространяются в сети. Актриса заверила поклонников, что не планирует скрывать важные перемены в жизни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Василий Скромный

Василий Скромный — украинский актер, сыгравший Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", сообщает Википедия. Окончил театральную школу при Одесской киностудии и после этого снялся в нескольких фильмах. Однако, имея большие перспективы в кинематографе, Василий решил освоить другую профессию и, окончив мореходное училище, стал моряком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

12:55Война
Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

12:44Синоптик
Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

11:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Последние новости

13:31

Продают за копейки: секонд-хенд в богатом районе скрывал "сокровища"

13:19

Татьяна Литвинова показала стильные образы на весну

13:11

Стало известно, сколько дорог госзначения в Украине находятся в аварийном состоянии

13:01

"Сегодня не стало": скончался звезда фильма "Приключения Электроника"

12:55

РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
12:49

Сестра Ефросининой с внучкой Ющенко надули губы для фотосессии

12:44

Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

12:27

Сорняки высохнут и превратятся в пыль: простой рецепт для огородаВидео

12:27

Не для слабонервных: Синди Кроуфорд без макияжа показала утренние ритуалы

Реклама
12:09

Секретный дом без окон в Манхэттене: что скрывает 29-этажный гигант

12:04

В Украине значительно вырастут стипендии: кто и сколько получит

11:58

Девушка "обратила вспять" старение своих родителей: что помогло

11:43

"Плохая история": Танчинец появился с новой женой и заговорил о детях

11:34

Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

11:33

Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУФотоВидео

11:16

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Названы новые цены на овощи в Украине: что подешевело

11:00

Когда завершат ремонт дорог после зимы: что говорят в Агентстве восстановления

10:59

"Цены взлетят в космос": озвучен тревожный прогноз по стоимости нефтиВидео

10:30

Не дайте себя обмануть: как разоблачить лжеца за 10 секунд

Реклама
10:10

Наталка Денисенко высказалась о своей беременности: "Решу поделиться"

10:00

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

09:46

"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

09:35

Назвали Трампа "щенком Путина": в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ

09:11

РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

09:09

Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

09:02

Секреты советского фастфуда: топ-10 блюд уличного меню СССР

08:27

Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

07:44

Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

07:41

Почему реакция Киева только усиливает власть Орбана: Андрусив объяснил причинумнение

07:00

США временно открыли рынок для российской нефти: в чем причина

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

03:41

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Реклама
01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять