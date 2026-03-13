Наталка Денисенко высказалась о своей беременности: "Решу поделиться"

Вы узнаете:
- Наталка Денисенко рассказала о переменах в своей жизни
- Как она отреагировала на слухи о новой беременности
Известная украинская актриса Наталка Денисенко высказалась о слухах, которые активно обсуждаются в сети. Знаменитости приписывают свадьбу, беременность и даже пластическую операцию. Свою реакцию на это Денисенко рассказала проекту "Тур зірками".
По словам Наталки, большинство слухов в сети не соответствуют действительности и являются лишь плодом фантазии пользователей.
"Что писали? Что я сделала грудь, что я беременная, что мы с Юрой уже поженились. Пишут все, что угодно", — с юмором отреагировала актриса.
Знаменитость заверила, что не будет скрывать от поклонников такие серьезные изменения в жизни и обязательно сообщит о них в соцсетях.
"Если я решу поделиться какими-то новостями, что я сделала себе нос, грудь или интимную пластику, то я обязательно всем скажу об этом. А если я об этом не говорю, то, возможно, я наладила гормоны или, возможно, действительно я беременная и не хочу об этом говорить. Или я сделала грудь и не хочу об этом говорить. Есть разные варианты. Скажу так: если я захочу прокомментировать или рассказать что-то об изменениях в своем теле или в личной жизни, я обязательно всем об этом сообщу. Не надо гадать", — попросила Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
