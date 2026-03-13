Наталка Денисенко высказалась о своей беременности: "Решу поделиться"

Актриса прокомментировала слухи о личной жизни.

Наталка Денисенко беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко рассказала о переменах в своей жизни

Как она отреагировала на слухи о новой беременности

Известная украинская актриса Наталка Денисенко высказалась о слухах, которые активно обсуждаются в сети. Знаменитости приписывают свадьбу, беременность и даже пластическую операцию. Свою реакцию на это Денисенко рассказала проекту "Тур зірками".

По словам Наталки, большинство слухов в сети не соответствуют действительности и являются лишь плодом фантазии пользователей.

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Что писали? Что я сделала грудь, что я беременная, что мы с Юрой уже поженились. Пишут все, что угодно", — с юмором отреагировала актриса.

Знаменитость заверила, что не будет скрывать от поклонников такие серьезные изменения в жизни и обязательно сообщит о них в соцсетях.

Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Если я решу поделиться какими-то новостями, что я сделала себе нос, грудь или интимную пластику, то я обязательно всем скажу об этом. А если я об этом не говорю, то, возможно, я наладила гормоны или, возможно, действительно я беременная и не хочу об этом говорить. Или я сделала грудь и не хочу об этом говорить. Есть разные варианты. Скажу так: если я захочу прокомментировать или рассказать что-то об изменениях в своем теле или в личной жизни, я обязательно всем об этом сообщу. Не надо гадать", — попросила Денисенко.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

