"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

Гарик Корогодский рассказал о конфликте с Ани Лорак.

Гарик Корогодский рассказал о конфликте с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

История произошла на корпоративе

Корогодский не следит за творчеством артистки

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский на корпоративе толкнул со сцены певицу Ани Лорак, которая больше 10 лет живет и работает в террористической РФ.

Об этом случае он рассказал в интервью ведущей Алине Шаманской, видео 12 марта опубликовано на странице проекта "Ранок у великому місті" в YouTube.

"У меня была история, когда я ее толкнул со сцены, а сам начал петь. Но я тогда пьянствовал на нашем корпоративе", – признался бизнесмен.

Корогодский добавил, что не следит за творчеством артистки и не знает, что она живет в РФ.

"Я не слежу, не знаю, чем она живет", – подчеркнул он.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

