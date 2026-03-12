Укр
Читать на украинском
"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

Виталий Кирсанов
12 марта 2026, 20:14
Гарик Корогодский рассказал о конфликте с Ани Лорак.
Украинский бизнесмен Гарик Корогодский на корпоративе толкнул со сцены певицу Ани Лорак, которая больше 10 лет живет и работает в террористической РФ.

Об этом случае он рассказал в интервью ведущей Алине Шаманской, видео 12 марта опубликовано на странице проекта "Ранок у великому місті" в YouTube.

"У меня была история, когда я ее толкнул со сцены, а сам начал петь. Но я тогда пьянствовал на нашем корпоративе", – признался бизнесмен.

Корогодский добавил, что не следит за творчеством артистки и не знает, что она живет в РФ.

"Я не слежу, не знаю, чем она живет", – подчеркнул он.

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

