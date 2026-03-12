"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Звездная пара столкнулась с серьезной проблемой в отношениях.

https://stars.glavred.info/ona-ushla-yuriy-tkach-rasskazal-o-rasstavanii-s-zhenoy-10748291.html Ссылка скопирована

Юрий Ткач о расставании с женой Викторией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Ткач, скрин из видео

Вы узнаете:

Что случилось в браке Юрия Ткача

Почему жена юмориста приняла решение разъехаться

Известный украинский комик Юрий Ткач рассказал о кризисе, который произошел в его браке. Из-за проблем в отношениях паре даже пришлось разъехаться на некоторое время. Об этом Ткач рассказал в проекте "Що ДаLee?".

По словам Юрия, отношения между супругами начали портиться из-за регулярного употребления им алкоголя в больших количествах. Как признался комик, это началось еще до брака с Викторией, но на некоторое время проблему удалось решить.

видео дня

Юрий и Виктория Ткач с дочерью / фото: instagram.com, Виктория Ткач

"Я понял, что начинаю дохнуть. Где-то мероприятие пропустил, где-то на свадьбу позже молодых приехал. Я начал быть развоздяем. Потом закончил всю эту историю, и мы начали встречаться с Викой", — поделился он.

Пристрастие к алкоголю вернулось к ведущему спустя целых 10 лет. Юрий начал активно употреблять пиво в больших количествах — во время посиделок с кумом почти каждый вечер он мог выпивать до 4 литров алкогольного напитка. В определенный момент терпение жены лопнуло, и она решила уйти от комика.

Юрий Ткач - семья / фото: instagram.com, Юрий Ткач

"Алкоголь был в моей жизни, но через 10 лет он перерос в такую историю, что мы по 4 литра пива почти каждый вечер с кумом... Это гавкнуло по здоровью. Потом уже и жена сказала: "Finita la commedia, я или уйду, или ты подумаешь". Она ушла, и я начал думать. Мы разъехались на определенное время, и после этого я перестал совсем пить", — рассказал Ткач.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Lida Lee решилась на откровенное признание, рассказав о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Артистка поделилась, что затяжной кризис, вызванный потерей работы и болезненным расставанием, заставил ее искать утешение в спиртном.

Также избранник актрисы Наталки Денисенко откровенно рассказал о планах пары на будущее и затронул тему свадьбы. Несмотря на интерес публики, влюбленные решили пока не спешить с официальным бракосочетанием и пояснили, почему приняли такое решение.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред