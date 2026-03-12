Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

Вы узнаете:
- Илона Гвоздева похудела на 27 килограмм
- Как ей это удалось
Звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась впечатляющими результатами похудения. Знаменитость рассказала в Instagram, как ей удалось избавиться от 27 килограммов.
По словам Гвоздевой, лишние килограммы появились во время ее первой беременности. Танцовщица решила выбрать самый здоровый способ похудения — без агрессивных диет и с максимумом активности. Илона много гуляла на свежем воздухе и продолжила занятия танцами.
"После рождения дочери я набрала 23 кило, и первая мысль была — как вернуть форму. Но потом пришла другая мысль: а если начать не с истощения, а с принятия или благодарности своему телу? Я не пошла на жесткую диету, а начала прислушиваться к ритму своего тела. Ежедневная прогулка, практика дыхания, танцев, и тело среагировало", — поделилась хореограф.
Звезда подчеркнула, что не ставила себе крайних сроков и худела в темпе, который диктовал ее организм. Кроме работы над собой, она училась принимать свое тело, чтобы любить себя вне зависимости от веса.
"Самое важное, я не ставила себе дедлайнов по возвращению в форму, я прислушивалась к телу. Каждое движение было не на истощение, а на перспективный результат и здоровое тело. Я не соревновалась за результат, я стремилась не потерять ощущение себя и принятия себя, которое не измеряют в килограммах", — высказалась Илона Гвоздева.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский телепродюсер и певец Геннадий Витер откровенно заговорил о разладе в отношениях со своей звездной кумой Настей Каменских. Витер признался, что артистка затаила на него обиду из-за критических высказываний о ней.
Также актриса Наталка Денисенко удивила публику радикальной сменой имиджа, отказавшись от привычного "белого" стиля ради дерзкого амплуа. На допремьерном показе фильма звезда появилась в компании возлюбленного Юрия Савранского, выбрав провокационный total black образ.
Вас может заинтересовать:
- Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер
- Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь
- Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки
О персоне: Илона Гвоздева
Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред