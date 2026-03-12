Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

Звезда "Танцев со звездами" боролась с лишним весом после рождения ребенка.

https://stars.glavred.info/minus-27-killogram-ilona-gvozdeva-vpechatlila-svoimi-izmeneniyami-10748222.html Ссылка скопирована

Илона Гвоздева - похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

Илона Гвоздева похудела на 27 килограмм

Как ей это удалось

Звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась впечатляющими результатами похудения. Знаменитость рассказала в Instagram, как ей удалось избавиться от 27 килограммов.

видео дня

По словам Гвоздевой, лишние килограммы появились во время ее первой беременности. Танцовщица решила выбрать самый здоровый способ похудения — без агрессивных диет и с максимумом активности. Илона много гуляла на свежем воздухе и продолжила занятия танцами.

Илона Гвоздева сейчас / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"После рождения дочери я набрала 23 кило, и первая мысль была — как вернуть форму. Но потом пришла другая мысль: а если начать не с истощения, а с принятия или благодарности своему телу? Я не пошла на жесткую диету, а начала прислушиваться к ритму своего тела. Ежедневная прогулка, практика дыхания, танцев, и тело среагировало", — поделилась хореограф.

Звезда подчеркнула, что не ставила себе крайних сроков и худела в темпе, который диктовал ее организм. Кроме работы над собой, она училась принимать свое тело, чтобы любить себя вне зависимости от веса.

Илона Гвоздева - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Самое важное, я не ставила себе дедлайнов по возвращению в форму, я прислушивалась к телу. Каждое движение было не на истощение, а на перспективный результат и здоровое тело. Я не соревновалась за результат, я стремилась не потерять ощущение себя и принятия себя, которое не измеряют в килограммах", — высказалась Илона Гвоздева.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский телепродюсер и певец Геннадий Витер откровенно заговорил о разладе в отношениях со своей звездной кумой Настей Каменских. Витер признался, что артистка затаила на него обиду из-за критических высказываний о ней.

Также актриса Наталка Денисенко удивила публику радикальной сменой имиджа, отказавшись от привычного "белого" стиля ради дерзкого амплуа. На допремьерном показе фильма звезда появилась в компании возлюбленного Юрия Савранского, выбрав провокационный total black образ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред