Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

Вы узнаете:
- Алла Пугачева сфотографировалась с поклонницей
- Как она сейчас выглядит
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из России за границу вместе с семьей, показалась с тростью в руках.
Как стало известно, одна из поклонниц артистки опубликовала снимок на своей странице в соцсетях. Кстати, на фото также показался и муж Пугачевой – комик Максим Галкин.
76-летняя российская певица Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Фото, на которых артистка запечатлена вместе со своим мужем, 49-летним шоуменом Максимом Галкиным, 10 марта разместила ее поклонница в Instagram.
В профиле девушки указано, что она проживает на Кипре и отвечала на комментарии поклонников на украинском языке.
На снимке Примадонна позировала в солнцезащитных очках, кепке, легкой куртке, белой футболке и голубых джинсах, а Галкин стоял рядом с букетом цветов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известный ресторатор Евгений Клопотенко заговорил о личной жизни о планах на будущее с невестой Екатериной Воскресенской. Как рассказал Евгений в интервью Маричке Падалко, он с Екатериной готовятся к свадьбе и рождению ребенка.
А также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, усилила личную охрану после поступления угроз. Угрозы начали ей поступать после скандальной продажи квартиры в Хамовниках. Сейчас путинистка появляется в обществе только с телохранителями.
Вас может заинтересовать:
- Ольга Сумская застала мужа с молодой актрисой - скандал попал на видео
- "Просто умер": Иво Бобул "похоронил" известного украинского композитора
- "Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред