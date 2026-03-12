Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

Алла Пугачева показала, где она находится.

https://stars.glavred.info/ishudavshaya-i-s-trostyu-allu-pugachevu-poymali-vo-vremya-progulki-10748213.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева заметно похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева сфотографировалась с поклонницей

Как она сейчас выглядит

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала из России за границу вместе с семьей, показалась с тростью в руках.

Как стало известно, одна из поклонниц артистки опубликовала снимок на своей странице в соцсетях. Кстати, на фото также показался и муж Пугачевой – комик Максим Галкин.

видео дня

76-летняя российская певица Алла Пугачева впервые появилась на публике с тростью. Фото, на которых артистка запечатлена вместе со своим мужем, 49-летним шоуменом Максимом Галкиным, 10 марта разместила ее поклонница в Instagram.

Новое фото Аллы Пугачевой / фото: скрин instagram.com/alin.ka_17/

В профиле девушки указано, что она проживает на Кипре и отвечала на комментарии поклонников на украинском языке.

Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

На снимке Примадонна позировала в солнцезащитных очках, кепке, легкой куртке, белой футболке и голубых джинсах, а Галкин стоял рядом с букетом цветов.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный ресторатор Евгений Клопотенко заговорил о личной жизни о планах на будущее с невестой Екатериной Воскресенской. Как рассказал Евгений в интервью Маричке Падалко, он с Екатериной готовятся к свадьбе и рождению ребенка.

А также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, усилила личную охрану после поступления угроз. Угрозы начали ей поступать после скандальной продажи квартиры в Хамовниках. Сейчас путинистка появляется в обществе только с телохранителями.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред