Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

Как близкие Роберта Кэррадайна попрощались с ним.

https://stars.glavred.info/samoubiystvo-zvezdy-dzhango-osvobozhdennogo-prichina-smerti-i-posledniy-put-10748186.html Ссылка скопирована

Роберт Кэррадайн умер - причина смерти и как похоронен актер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therobertcarradine, ua.depositphotos.com

Читайте больше:

От чего умер Роберт Кэррадайн

Где артист нашел последнее пристанище

Американский кино- и телеактер, известный по фильмам "Месть полудурков", "Большая красная единица" и "Джанго освобожденный", Роберт Кэррадайн 23 февраля 2026 года совершил самоубийство. Более двадцати лет артист боролся с биполярным расстройством.

По данным Daily Mail, Кэррадайна обнаружили повешенным. Его доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где медики зафиксировали смерть актера. Официальная причина - аноксическое повреждение мозга, вызванное полным отсутствием кислорода.

видео дня

Издание TMZ получило доступ к свидетельству о смерти актера и сообщает, что его тело было кремировано. Прах Роберта Кэррадайна был развеян по морю у побережья округа Лос-Анджелес.

Роберт Кэррадайн умер - причина смерти и как похоронен актер / фото: instagram.com/therobertcarradine

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Роберт Кэррадайн Роберт Кэррадайн - американский актер. Член актерской семьи Кэррадайн. Впервые появился на телеэкране в таких вестернах, как "Бонанза" и сериале своего брата Дэвида "Кунг-фу". Кэррадайн также хорошо запомнился зрителям по ролям ботаника Льюиса Сколника в фильмах "Месть полудурков" и Сэма Макгуайра в сериале Disney Channel "Лиззи Макгуайр", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред