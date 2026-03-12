Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

Читайте больше:
Американский кино- и телеактер, известный по фильмам "Месть полудурков", "Большая красная единица" и "Джанго освобожденный", Роберт Кэррадайн 23 февраля 2026 года совершил самоубийство. Более двадцати лет артист боролся с биполярным расстройством.
По данным Daily Mail, Кэррадайна обнаружили повешенным. Его доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, где медики зафиксировали смерть актера. Официальная причина - аноксическое повреждение мозга, вызванное полным отсутствием кислорода.
Издание TMZ получило доступ к свидетельству о смерти актера и сообщает, что его тело было кремировано. Прах Роберта Кэррадайна был развеян по морю у побережья округа Лос-Анджелес.
О персоне: Роберт Кэррадайн
Роберт Кэррадайн - американский актер. Член актерской семьи Кэррадайн. Впервые появился на телеэкране в таких вестернах, как "Бонанза" и сериале своего брата Дэвида "Кунг-фу". Кэррадайн также хорошо запомнился зрителям по ролям ботаника Льюиса Сколника в фильмах "Месть полудурков" и Сэма Макгуайра в сериале Disney Channel "Лиззи Макгуайр", сообщает Википедия.
