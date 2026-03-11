Укр
Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

Элина Чигис
11 марта 2026, 22:19
Путинистка Лариса Долина переживает за свою безопасность.
Лариса Долина
Лариса Долина попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Вы узнаете:

  • Ларисе Долиной угрожают неизвестные
  • Путинистка наняла личную охрану

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, усилила личную охрану после поступления угроз.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, угрозы начали ей поступать после скандальной продажи квартиры в Хамовниках. Сейчас путинистка появляется в обществе только с телохранителями.

видео дня

"Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия", – рассказал российский продюсер Сергей Дворцов.

Лариса Долина
Лариса Долина / фото: t.me, Лариса Долина

Также он подчеркнул, что охрана прописана даже в райдере артистки.

Напомним, Долина попала в крупный скандал после того, как продала квартиру Полине Лурье, но пыталась признать сделку недействительной. Все же суд встал на сторону Полины и певице пришлось покинуть жилье.

Лариса Долина
Лариса Долина / фото: t.me, Лариса Долина

После происшествия путинистке начали поступать угрозы, но пока личности этих людей не установлены.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

