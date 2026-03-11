Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

Вы узнаете:
- Ларисе Долиной угрожают неизвестные
- Путинистка наняла личную охрану
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, усилила личную охрану после поступления угроз.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, угрозы начали ей поступать после скандальной продажи квартиры в Хамовниках. Сейчас путинистка появляется в обществе только с телохранителями.
"Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия", – рассказал российский продюсер Сергей Дворцов.
Также он подчеркнул, что охрана прописана даже в райдере артистки.
Напомним, Долина попала в крупный скандал после того, как продала квартиру Полине Лурье, но пыталась признать сделку недействительной. Все же суд встал на сторону Полины и певице пришлось покинуть жилье.
После происшествия путинистке начали поступать угрозы, но пока личности этих людей не установлены.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, российская блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, которая молчит о полномасштабной войне в Украине, попала в объектив папарацци, когда ее толкнул спортсмен Килиан Мбаппе.
А также известная певица Тина Кароль рассказала о своем фаворите в украинском шоу-бизнесе – певце Виталии Козловском. Во время сьемок шоу "Є питання" на "Новом канале" Тина призналась, что считает Козловского настоящим секс-символом.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
