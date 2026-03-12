Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

Анна Подгорная
12 марта 2026, 01:30
79-летняя Шер умеет попадать на первые полосы одним своим жестом.
Шер
Шер муж - певица на свадьбе сына подогрела слухи о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cher

Читайте больше:

  • О свадьбе Чеза Боно
  • Почему Шер стала главной звездой церемонии

В понедельник 9 марта в Лос-Анджелесе состоялась свадьба старшего сына американской певицы Шер Чеза Боно. 57-летний актер повел под венец свою давнюю партнершу Шару Блю Мэйтс.

Пара вместе с 2017 года. Это первый брак для Чеза, который был рожден девочкой (имя при рождении - Честити) и начал свой трансгендерный переход в конце двухтысячных. Шара Блю Мэйтс в детстве снималась в кино, но сейчас посвятила себя социальной работе - она оказывает поддержку людям, которые борются с различными зависимостями.

видео дня

Праздник любви Боно и Мэйтс немного затмила сама Шер, которая явилась на церемонию в компании своего бойфренда, 39-летнего продюсера Александра Эдвардса. Как сообщает Daily Mail, на безымянном пальце певицы было замечено крупное кольцо с бриллиантом не меньше 5 карат. Это спровоцировало слухи о том, что Шер все же вышла замуж за Эдвардса - еще зимой таблоиды трубили о том, что весной 2026 года, к своему 80-летию, звезда планирует сыграть свадьбу с молодым бойфрендом.

Чез Боно с невестой
Чез Боно и Шара Блю Мэйтс / фото: instagram.com/therealchazbono

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Шер

Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Шер новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

02:05Фронт
РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

00:04Война
Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Гороскоп на сегодня 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

Гороскоп на сегодня 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Последние новости

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

Реклама
23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

21:45

Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

Реклама
21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 40 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

18:10

СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

17:56

Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчасВидео

Реклама
17:52

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:51

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

17:34

Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогераВидео

17:34

Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

17:16

Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

16:50

Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многихВидео

16:47

Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известноФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять