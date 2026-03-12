Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

79-летняя Шер умеет попадать на первые полосы одним своим жестом.

Шер муж - певица на свадьбе сына подогрела слухи о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cher

О свадьбе Чеза Боно

Почему Шер стала главной звездой церемонии

В понедельник 9 марта в Лос-Анджелесе состоялась свадьба старшего сына американской певицы Шер Чеза Боно. 57-летний актер повел под венец свою давнюю партнершу Шару Блю Мэйтс.

Пара вместе с 2017 года. Это первый брак для Чеза, который был рожден девочкой (имя при рождении - Честити) и начал свой трансгендерный переход в конце двухтысячных. Шара Блю Мэйтс в детстве снималась в кино, но сейчас посвятила себя социальной работе - она оказывает поддержку людям, которые борются с различными зависимостями.

Праздник любви Боно и Мэйтс немного затмила сама Шер, которая явилась на церемонию в компании своего бойфренда, 39-летнего продюсера Александра Эдвардса. Как сообщает Daily Mail, на безымянном пальце певицы было замечено крупное кольцо с бриллиантом не меньше 5 карат. Это спровоцировало слухи о том, что Шер все же вышла замуж за Эдвардса - еще зимой таблоиды трубили о том, что весной 2026 года, к своему 80-летию, звезда планирует сыграть свадьбу с молодым бойфрендом.

Чез Боно и Шара Блю Мэйтс / фото: instagram.com/therealchazbono

О персоне: Шер Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

