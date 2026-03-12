"Дно, которое я пробиваю": Lida Lee впервые высказалась о зависимости

Вы узнаете:
- Почему у Lida Lee появились проблемы с алкоголем
- Как певица преодолела зависимость
Известная украинская певица и телеведущая Lida Lee откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем. Звезда призналась в проекте "Що ДаLee?", что в тяжелый период жизни начала искать спокойствие в бокале крепкого напитка.
Как сообщила артистка, регулярное употребление алкоголя появилось в ее жизни после череды неудач. Lida Lee осталась без работы и рассталась с партнером, с которым была в длительных отношениях. Также негативно повлияло на ментальное состояние певицы и начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Я хочу поставить определенную точку, потому что я об этом не говорила. Я не готова была к этому. В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в несколько больше. У меня было впечатление, что я всех подвела, что я не справилась. Что на меня возложили много надежд, а я их не выполнила. Я боялась быть сама с собой", — публично признала знаменитость.
Lida Lee раскрыла, что пыталась заглушить проблемы употреблением алкоголя, но это не приносило желаемого облегчения. Певица лишь усугубляла свое состояние и винила себя в слабости.
"Бутылка для меня — это дно, которое я пробиваю. Для меня это слабость была, а ужаснее всего было признать, что я слаба, потому что я всю жизнь была сильной", — высказалась звезда.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что избранник популярной актрисы Наталки Денисенко, приоткрыл завесу их личной жизни и прокомментировал возможность свадьбы. Также Юрий Савранский откровенно рассказал о "прихотях" возлюбленной.
Также Илона Гвоздева шокировала сеть результатами своего похудения, избавившись от 27 лишних килограммов. Знаменитая хореограф откровенно рассказала, что набрала этот вес еще во время первой беременности и долго боролась за возвращение в прежнюю форму.
Вас может заинтересовать:
- Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь
- Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки
- Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред