"Дно, которое я пробиваю": Lida Lee впервые высказалась о зависимости

Певица преодолела непростой период в своей жизни.

Известная украинская певица и телеведущая Lida Lee откровенно рассказала о своих проблемах с алкоголем. Звезда призналась в проекте "Що ДаLee?", что в тяжелый период жизни начала искать спокойствие в бокале крепкого напитка.

Как сообщила артистка, регулярное употребление алкоголя появилось в ее жизни после череды неудач. Lida Lee осталась без работы и рассталась с партнером, с которым была в длительных отношениях. Также негативно повлияло на ментальное состояние певицы и начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я хочу поставить определенную точку, потому что я об этом не говорила. Я не готова была к этому. В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в несколько больше. У меня было впечатление, что я всех подвела, что я не справилась. Что на меня возложили много надежд, а я их не выполнила. Я боялась быть сама с собой", — публично признала знаменитость.

Lida Lee раскрыла, что пыталась заглушить проблемы употреблением алкоголя, но это не приносило желаемого облегчения. Певица лишь усугубляла свое состояние и винила себя в слабости.

"Бутылка для меня — это дно, которое я пробиваю. Для меня это слабость была, а ужаснее всего было признать, что я слаба, потому что я всю жизнь была сильной", — высказалась звезда.

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

