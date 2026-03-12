"Супер-красавицы": появилось редкое фото Софии Ротару с сестрами

Вы узнаете:
- Появилось фото Софии Ротару с сестрами
- Как отреагировали поклонники
В Сети появилась фотография украинской известной певицы Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, с сетрами.
На фан-странице Аурики Ротару в соцсетях опубликовали архивный снимок Софии, Аурики и Лидии.
Сестры позировали в длинных этнических платьях, Аурика и Лидия показались в платьях голубого и абрикосового цветов, а София в белом, дополнив его черным вышитым поясом.
В комментариях поклонники не пожалели комплиментов для певиц.
"Вы лучшие. Супер-красавицы. Всего лучшего вам желаем";
"Поющие сестры";
"Вы очень талантливы! Супер!" - отметили поклонники.
Напомним, у Софии Ротару три сестры – Аурика, Лидия и Зинаида, а также двое братьев.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
