Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

Алена Кюпели
12 марта 2026, 19:09
Гордый российский стриптизер-офицер Тарзан не доволен тем, как выглядит его жена.
Наташа Королева, Сергей Глушко
Наташа Королева и Сергей Глушко в браке много лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

  • На какие уколы Тарзан хочет подсадить Королеву
  • Что ему не нравится

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну, взялась худеть с помощью уколов, по совету своего мужа-стрингоносца, стриптизера по кличке Тарзан.

Как пишут российские пропагандисты, не доволен лишним весом артистки ее муж. Он даже подарил ей сертификат на прохождение полного чекапа с посещением эндокринолога. Чтобы тот ей выписал препарат, который может помочь путинистке похудеть.

видео дня

По словам Королевой, ей надо "подсбросить". "Мне надо подсбросить, немного, килограммов пять. На это мне намекает мой муж-спортсмен, который понимает, что есть такой момент – точка невозврата, когда уже не можешь самостоятельно сбросить вес, а он мне совершенно не нужен", — заявила исполнительница певица.

Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном
Наташу Королеву и Тарзана часто высмеивают / фото: instagram.com, Наташа Королева

Предательница добавила, что время от времени придерживается диеты, правильного питания, но вес всё равно не уходит. "Как говорит моя мама, вес не от котлет, а от лет", — пошутила она.

Королёва предоставила вручу свои анализы и результаты обследования у других специалистов. Эндокринолог заявила, что у артистки высокий холестерин, а также отметила, что гинеколог рекомендовал ей препарат для снижения массы тела.

Наташа Королева с Тарзаном
Наташа Королева готова на все ради Тарзана / фото: instagram.com, Наташа Королева

Специалист порекомендовала пациентке российский аналог препарата для диабетиков, с помощью которого многие борются с лишним весом. Теперь видавший виды российский стриптизер будет смотреть, как его жена колет уколы, чтобы убрать "лишний вес".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.

Ранее также российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов и имеет подтвержденный диагноз рак, переживает страшные времена.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наташа Королева новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:48Энергетика
"Война вступила в фазу": Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

"Война вступила в фазу": Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:39Война
СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

19:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Последние новости

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

"Война вступила в фазу": Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

Реклама
19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

Реклама
17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

Реклама
14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

13:57

Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026Видео

13:56

Кому молиться об исцелении 13 марта: какой церковный праздник

13:55

Последние теплые дни в Украине: когда температура резко упадет до +4 градусов

13:24

Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

13:23

Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

13:12

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять