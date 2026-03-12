Кратко:
- На какие уколы Тарзан хочет подсадить Королеву
- Что ему не нравится
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну, взялась худеть с помощью уколов, по совету своего мужа-стрингоносца, стриптизера по кличке Тарзан.
Как пишут российские пропагандисты, не доволен лишним весом артистки ее муж. Он даже подарил ей сертификат на прохождение полного чекапа с посещением эндокринолога. Чтобы тот ей выписал препарат, который может помочь путинистке похудеть.
По словам Королевой, ей надо "подсбросить". "Мне надо подсбросить, немного, килограммов пять. На это мне намекает мой муж-спортсмен, который понимает, что есть такой момент – точка невозврата, когда уже не можешь самостоятельно сбросить вес, а он мне совершенно не нужен", — заявила исполнительница певица.
Предательница добавила, что время от времени придерживается диеты, правильного питания, но вес всё равно не уходит. "Как говорит моя мама, вес не от котлет, а от лет", — пошутила она.
Королёва предоставила вручу свои анализы и результаты обследования у других специалистов. Эндокринолог заявила, что у артистки высокий холестерин, а также отметила, что гинеколог рекомендовал ей препарат для снижения массы тела.
Специалист порекомендовала пациентке российский аналог препарата для диабетиков, с помощью которого многие борются с лишним весом. Теперь видавший виды российский стриптизер будет смотреть, как его жена колет уколы, чтобы убрать "лишний вес".
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
