Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

Гордый российский стриптизер-офицер Тарзан не доволен тем, как выглядит его жена.

https://stars.glavred.info/putinist-tarzan-zastavil-korolevu-sest-na-ukoly-zachem-emu-eto-10748444.html Ссылка скопирована

Наташа Королева и Сергей Глушко в браке много лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

На какие уколы Тарзан хочет подсадить Королеву

Что ему не нравится

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в ее родную страну, взялась худеть с помощью уколов, по совету своего мужа-стрингоносца, стриптизера по кличке Тарзан.

Как пишут российские пропагандисты, не доволен лишним весом артистки ее муж. Он даже подарил ей сертификат на прохождение полного чекапа с посещением эндокринолога. Чтобы тот ей выписал препарат, который может помочь путинистке похудеть.

видео дня

По словам Королевой, ей надо "подсбросить". "Мне надо подсбросить, немного, килограммов пять. На это мне намекает мой муж-спортсмен, который понимает, что есть такой момент – точка невозврата, когда уже не можешь самостоятельно сбросить вес, а он мне совершенно не нужен", — заявила исполнительница певица.

Наташу Королеву и Тарзана часто высмеивают / фото: instagram.com, Наташа Королева

Предательница добавила, что время от времени придерживается диеты, правильного питания, но вес всё равно не уходит. "Как говорит моя мама, вес не от котлет, а от лет", — пошутила она.

Королёва предоставила вручу свои анализы и результаты обследования у других специалистов. Эндокринолог заявила, что у артистки высокий холестерин, а также отметила, что гинеколог рекомендовал ей препарат для снижения массы тела.

Наташа Королева готова на все ради Тарзана / фото: instagram.com, Наташа Королева

Специалист порекомендовала пациентке российский аналог препарата для диабетиков, с помощью которого многие борются с лишним весом. Теперь видавший виды российский стриптизер будет смотреть, как его жена колет уколы, чтобы убрать "лишний вес".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.

Ранее также российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов и имеет подтвержденный диагноз рак, переживает страшные времена.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред