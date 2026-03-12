"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

Кратко:
- Николь Кидман была замужем за Китом Урбаном 19 лет
- Артистка рассказала, как относится к бывшему мужу после развода
В январе 2026 года Николь Кидман и Кит Урбан завершили бракоразводный процесс, который начался осенью 2025-го. Пара публично не комментировала свой разрыв, который, впрочем, все равно широко освещался в прессе.
Первое личное заявление о прекращении отношений с Урбаном Кидман сделала в недавнем интервью для Variety. Звезда подтвердила, что переживает не самое простое время, ведь ей пришлось зачеркнуть 19 лет своей жизни. Впрочем, в крайности впадать Николь не планирует - пусть они и не вместе, Кит остается отцом двоих ее дочерей, частью семьи, которую она будет оберегать не смотря ни на что.
"Я благодарна за свою семью, за то, что она остается такой, как есть, и движется вперед. Вот и все. Обо всем остальном я не говорю из уважения. Я остаюсь на позиции "Мы - семья", и так будет и дальше", - уверенно заявляет актриса.
