"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

По словам Довженко, распространенное мнение о том, что известные актеры живут без финансовых трудностей, далеко от реальности.

https://stars.glavred.info/hotelos-by-kur-vyrashchivat-vyacheslav-dovzhenko-rasskazal-o-svoih-dohodah-10748438.html Ссылка скопирована

Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sldovgenko

Кратко:

Актер считает, что его жизнь довольно скромная

Довженко иногда вынужден экономить на личных потребностях

Украинский актер Вячеслав Довженко признался, что популярность и узнаваемость вовсе не гарантируют финансового благополучия. Несмотря на роли в кино и театре, артисту всё равно приходится внимательно планировать свои расходы. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По словам Довженко, распространенное мнение о том, что известные актеры живут без финансовых трудностей, далеко от реальности. Даже при известности остаются обычные бытовые заботы - оплата жилья, содержание автомобиля и другие повседневные расходы.

видео дня

Актер отметил, что его собственная жизнь довольно скромная и не соответствует представлениям о беззаботной жизни медийных людей.

Кроме того, он считает одной из главных проблем украинской киноиндустрии отсутствие полноценной системы роялти для актеров. По мнению Довженко, исполнитель роли фактически становится соавтором образа на экране, ведь каждый актер привносит в персонажа собственное видение и характер.

Артист подчеркнул, что в Украине до сих пор сохраняется устаревший подход к оплате актерского труда, который достался еще со времен советской системы. Из-за этого исполнители не получают авторских выплат за использование фильмов с их участием.

Довженко также признался, что иногда вынужден экономить даже на личных потребностях. В частности, он откладывает расходы на спорт, здоровье и уход за собой, хотя понимает важность таких вещей.

В качестве примера другой модели карьеры актер вспомнил голливудскую звезду Брюса Уиллиса. По его словам, у известных западных актеров есть возможность делать перерывы в работе и возвращаться к съемкам тогда, когда они сами этого захотят.

"Сказал в свое время: "Задолбался". В любой профессии, если ты очень сильно туда вкладываешься, ты выгораешь. Поехал человек шить обувь. Продюсеры бьются, режиссеры бьются, приезжают к нему. Он соглашается, снимается. Потом снова говорит: "Все, это была последняя работа"", - отметил актер.

По мнению актера, медийность имеет значение именно в таких ситуациях - она дает больше свободы выбора. В то же время каждая новая роль, подчеркивает Довженко, накладывает и определенную ответственность.

Иногда, признается актер, ему хотелось бы взять паузу и на некоторое время отойти от интенсивного ритма работы.

"Хотелось бы поехать и кур выращивать. В какой-то момент просто от всех закрыться, чтобы накопить информации, жизненного опыта, а мы летим как метро между станциями с большой скоростью и дай Бог успеваем еще родным какого-то времени уделить", - сказал Довженко.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Lida Lee решилась на откровенное признание, рассказав о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Артистка поделилась, что затяжной кризис, вызванный потерей работы и болезненным расставанием, заставил ее искать утешение в спиртном.

Также избранник актрисы Наталки Денисенко откровенно рассказал о планах пары на будущее и затронул тему свадьбы. Несмотря на интерес публики, влюбленные решили пока не спешить с официальным бракосочетанием и пояснили, почему приняли такое решение.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Вячеслав Довженко Вячеслав Довженко - украинский актер театра и кино. Лауреат премии "Золотая дзига" в категории за лучшую мужскую роль, сообщает Википедия. С 2011 года служит в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Известные киноработы: "Молитва о гетмане Мазепе", "Киборги", "Другой Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред