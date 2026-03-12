Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

Вы узнаете:
- Тарас Цимбалюк ответил на слухи о романе с Еленой Светлицкой
- Планирует ли актер стать отцом
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк посетил премьеру фильма "Коли ти розлучишся" и ответил на вопросы о своей личной жизни в интервью проекту "Тур зірками".
Ранее в сети начали активно обсуждать предполагаемый роман Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой. Они часто снимают совместные ролики, которые выкладывают в соцсети. Слухи подогрел и совместный поход Цимбалюка и Светлицкой на премьеру сериала "Тиха Нава". Но бывший "Холостяк" не стал откровенничать о своей личной жизни с журналистами.
"Я не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что происходит в моей личной жизни", — высказался Тарас.
Также актер рассказал о своих планах относительно отцовства. Пока его коллеги уже воспитывают детей, он не спешит обременять себя такой ответственностью. По мнению Тараса, для рождения детей нужны стабильные отношения, а также его внутренняя готовность.
"Пока не задумался. Пожалуй, нет отношений и той стадии, чтобы логически эта тема как-то гармонично вписалась в мою жизнь. Если бы я хотел детей, пожалуй, они бы у меня уже были", — считает Цимбалюк.
О персоне: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
