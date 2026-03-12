Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

Актер честно ответил, видит ли сейчас себя отцом.

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк посетил премьеру фильма "Коли ти розлучишся" и ответил на вопросы о своей личной жизни в интервью проекту "Тур зірками".

Ранее в сети начали активно обсуждать предполагаемый роман Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой. Они часто снимают совместные ролики, которые выкладывают в соцсети. Слухи подогрел и совместный поход Цимбалюка и Светлицкой на премьеру сериала "Тиха Нава". Но бывший "Холостяк" не стал откровенничать о своей личной жизни с журналистами.

"Я не хочу это комментировать. Я в принципе не хочу комментировать, что происходит в моей личной жизни", — высказался Тарас.

Также актер рассказал о своих планах относительно отцовства. Пока его коллеги уже воспитывают детей, он не спешит обременять себя такой ответственностью. По мнению Тараса, для рождения детей нужны стабильные отношения, а также его внутренняя готовность.

"Пока не задумался. Пожалуй, нет отношений и той стадии, чтобы логически эта тема как-то гармонично вписалась в мою жизнь. Если бы я хотел детей, пожалуй, они бы у меня уже были", — считает Цимбалюк.

О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

