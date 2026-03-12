"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

Кратко:
- Надя Дорофеева ответила на вопрос поклонника о здоровом питании
- Диетой артистка планирует восстановить баланс в организме
В последние полгода Надя Дорофеева несколько раз публично жаловалась на состояние здоровья, а в феврале певица даже пришлось отложить концерт после рекомендации врачей. Сейчас Додо необходим особый подход к питанию, чтобы наладить ситуацию.
Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram. Ранее она добровольно отказывалась от сладкого и оставляла себе лишь один день для десертов. Теперь же Надя призналась, что соблюдает новую диету.
"Ой, друзья, как раз сегодня начала свою новую здоровую диету. Она направлена на мое восстановление в целом. И на восстановление гормонов! Ем теперь 5 раз в день!" - поделилась Dorofeeva.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
