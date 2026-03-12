"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

Dorofeeva раскрыла новую деталь о себе.

Надя Дорофеева новости - зачем певица села на диету / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева ответила на вопрос поклонника о здоровом питании

Диетой артистка планирует восстановить баланс в организме

В последние полгода Надя Дорофеева несколько раз публично жаловалась на состояние здоровья, а в феврале певица даже пришлось отложить концерт после рекомендации врачей. Сейчас Додо необходим особый подход к питанию, чтобы наладить ситуацию.

Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram. Ранее она добровольно отказывалась от сладкого и оставляла себе лишь один день для десертов. Теперь же Надя призналась, что соблюдает новую диету.

"Ой, друзья, как раз сегодня начала свою новую здоровую диету. Она направлена на мое восстановление в целом. И на восстановление гормонов! Ем теперь 5 раз в день!" - поделилась Dorofeeva.

Надя Дорофеева новости - зачем певица села на диету / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте также:

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

