Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

Алена Кюпели
12 марта 2026, 21:28
Принцесса Диана считала одного из сыновей слишком застенчивым.
Принц Гарри, принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям имеют трудности в отношениях/ колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, princeacndprincessofwales

Принцесса Диана считала, что Уильям "никогда по-настоящему не хотел занимать высший пост", и тихо работала над тем, чтобы подготовить почву для возможного короля Гарри.

Об этом рассказал главный редактор Daily Mail Ричард Кей.

Он проработал в Daily Mail более четырех десятилетий, посвятив большую часть этого времени освещению жизни королевской семьи в качестве королевского корреспондента газеты.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - скоро станут королем и королевой/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кей стал близким другом Дианы в последние годы ее жизни и впоследствии получил престижное звание "Королевский репортер года" за освещение ее трагической гибели в Париже летом 1997 года.

Считается, что он был одним из последних людей, кто разговаривал с принцессой по телефону, обменявшись с ней последним звонком вечером 30 августа 1997 года, всего за несколько часов до катастрофы, унесшей ее жизнь.

В беседе с ведущей программы Palace Confidential и бывшим редактором журнала You Джо Элвин, Кей рассказал, что Диана считала, что Уильям, "застенчивый молодой человек" в то время, вырастет и не захочет стать королем.

принцесса Диана
Принцесса Диана готовила Гарри на роль наследника / ua.depositphotos.com

По словам Ричарда, когда мать Уильяма была еще жива, он был застенчивым молодым человеком. "Диана говорила мне, что никогда не думала, что Уильям действительно хочет занять высший пост", - говорит он.

"В своем представлении Диана готовила почву для того, чтобы Гарри унаследовал престол от своего отца. У нее было для него небольшое прозвище — добрый король Гарри. Это отсылка к средневековью", - добавляет эксперт.

О персоне: принц Уильям

Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

