Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

Принцесса Диана считала, что Уильям "никогда по-настоящему не хотел занимать высший пост", и тихо работала над тем, чтобы подготовить почву для возможного короля Гарри.
Об этом рассказал главный редактор Daily Mail Ричард Кей.
Он проработал в Daily Mail более четырех десятилетий, посвятив большую часть этого времени освещению жизни королевской семьи в качестве королевского корреспондента газеты.
Кей стал близким другом Дианы в последние годы ее жизни и впоследствии получил престижное звание "Королевский репортер года" за освещение ее трагической гибели в Париже летом 1997 года.
Считается, что он был одним из последних людей, кто разговаривал с принцессой по телефону, обменявшись с ней последним звонком вечером 30 августа 1997 года, всего за несколько часов до катастрофы, унесшей ее жизнь.
В беседе с ведущей программы Palace Confidential и бывшим редактором журнала You Джо Элвин, Кей рассказал, что Диана считала, что Уильям, "застенчивый молодой человек" в то время, вырастет и не захочет стать королем.
По словам Ричарда, когда мать Уильяма была еще жива, он был застенчивым молодым человеком. "Диана говорила мне, что никогда не думала, что Уильям действительно хочет занять высший пост", - говорит он.
"В своем представлении Диана готовила почву для того, чтобы Гарри унаследовал престол от своего отца. У нее было для него небольшое прозвище — добрый король Гарри. Это отсылка к средневековью", - добавляет эксперт.
О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
