Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

Дэвид Ферниш рассказал о частной жизни сэра Элтона.

https://stars.glavred.info/muzh-eltona-dzhona-raskryl-pravdu-o-zdorove-pevca-on-boretsya-10748540.html Ссылка скопирована

Элтон Джон болезнь - Дэвид Ферниш рассказал о здоровье артиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn, instagram.com/davidfurnish

Читайте больше:

Что происходит с Элтоном Джоном

Что о состоянии артиста говорит его муж

Через две недели сэру Элтону Джону исполнится 79 лет. Последние годы были тяжелыми для музыканта - он перенес серию сложных операций на коленях и глазную инфекцию, которая практически лишила его зрения.

В 2024 году сэр Элтон официально покинул сцену, но даже сегодня, вопреки шаткому здоровью, не остается в стороне от благотворительной деятельности и некоторых светских мероприятий. Его муж Дэвид Ферниш в беседе с Variety отметил вдохновляющую энергию певца.

видео дня

"Он великолепен. Он борется. Он не сидит без дела и движется вперед. Он счастлив быть дома с семьей и нашими сыновьями. Именно поэтому он оставил гастроли. Мы очень любим быть родителями, мы любим нашу семью и любим быть вместе, и это для нас самое главное", - рассказал он.

Элтон Джон болезнь - Дэвид Ферниш рассказал о здоровье артиста / фото: instagram.com/davidfurnish

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Элтон Джон Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред