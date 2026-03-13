Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

Читайте больше:
Через две недели сэру Элтону Джону исполнится 79 лет. Последние годы были тяжелыми для музыканта - он перенес серию сложных операций на коленях и глазную инфекцию, которая практически лишила его зрения.
В 2024 году сэр Элтон официально покинул сцену, но даже сегодня, вопреки шаткому здоровью, не остается в стороне от благотворительной деятельности и некоторых светских мероприятий. Его муж Дэвид Ферниш в беседе с Variety отметил вдохновляющую энергию певца.
"Он великолепен. Он борется. Он не сидит без дела и движется вперед. Он счастлив быть дома с семьей и нашими сыновьями. Именно поэтому он оставил гастроли. Мы очень любим быть родителями, мы любим нашу семью и любим быть вместе, и это для нас самое главное", - рассказал он.
О персоне: Элтон Джон
Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
