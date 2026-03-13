"Тело не любит насилия": Наталья Татаринцева рассказала секреты подготовки к лету

Мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке Наталья Татаринцева поделилась, как встретить лето лучшей версией себя.

Наталья Татаринцева - подготовка к лету / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Вы узнаете:

Первые шаги к регулярной физической активности

Нюансы полезного питания для похудения

Как найти мотивацию для того, чтобы стать лучшей версией себя

Когда с приходом весны верхняя одежда возвращается в шкаф, многие девушки вдруг замечают килограммы, которые незаметно появились за холодный сезон. Для многих подготовка к лету ассоциируется с жесткими диетами и изнурительными тренировками, но этот период может стать не стрессом для организма, а возможностью наладить здоровые отношения с собственным телом и начать внутреннюю трансформацию. Мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке (300 000 учениц) Наталья Татаринцева рассказала для Главред, с чего стоит начать, чтобы встретить лето лучшей версией себя.

Тренировки без стресса — с чего стоит начать новичку

Эксперт уверена — подготовка к лету должна быть не стрессом, а заботой о своем теле после периода зимней "спячки". Наталья Татаринцева советует не ставить себе жестких дедлайнов, а идти к цели постепенно, прислушиваясь к своему организму.

"Моя личная позиция непоколебима: очень важно перестать воспринимать подготовку к лету исключительно как механическое сбрасывание килограммов, накопленных за зиму. Когда мы ставим себе жесткие временные рамки "успеть к сезону", тело мгновенно реагирует стрессом. В состоянии паники никакая качественная трансформация невозможна. Настоящие изменения начинаются не с календаря, а с внутреннего решения "здесь и сейчас" вернуться к своему телу, к ощущению собственной энергии и ресурса", – делится инфлюенсер.

Наталья Татаринцева - тренировка / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Наталья уверена, что секрет устойчивого и заметного результата зависит от регулярности тренировок, а не от резкого повышения их интенсивности. Для новичков такие эксперименты могут обернуться даже проблемами со здоровьем, поэтому стоит начинать с небольших по продолжительности ежедневных тренировок, которые постепенно станут органичной частью ежедневной рутины.

"Если вы только на старте, помните – тело (особенно после 30-35 лет) категорически не любит насилия и резких рывков. Оно ценит уважение и системность. Я рекомендую начинать с очень мягкого входа: домашние тренировки по 10-20 минут, включающие активацию суставов, дыхательные упражнения и базовую работу на стабилизацию. Не пытайтесь быть перфекционистами и идеально повторять каждое упражнение за тренером. Главный ключ – это монотонная регулярность. Даже 7 минут активности, которые есть в моих программах для самых занятых, способны "разбудить" тело, придать ему тонус и легкость, не загоняя организм в тупик. Задача новичка – разбудить систему, а не истощить ее", – предупреждает Татаринцева.

Питание для похудения – основные принципы

С началом весны в соцсетях активно вирусится тренд с неудачными попытками надеть любимые джинсы после зимы, который у многих комментаторов пробуждает желание отказаться от любимых вкусностей и питаться, считая каждую калорию. Наталья Татаринцева уверена – резкое изменение пищевых привычек приводит только к срывам.

"В работе со своими девушками я всегда подчеркиваю: жесткость в питании не работает, работает только постепенность. Не нужно ничего резко урезать или вычеркивать все любимые продукты — это прямой путь к срыву. Начните с простого: добавьте в свои ежедневные тарелки немного больше качественного белка и полезных жиров, в частности омега-3. Когда наши клетки получают достаточно питания, они становятся "сытыми" в прямом смысле. Как результат – естественным образом исчезает навязчивая тяга к сладкому, потому что организм больше не испытывает голода на клеточном уровне", – советует инфлюенсер.

Наталья Татаринцева - питание / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Также Наталья подчеркивает важность поддержания водного баланса для правильной работы организма. Действительно, исключить из своей жизни эксперт советует только хаотичные перекусы и "заедание" стресса — именно они являются скрытым врагом стройной фигуры.

"Параллельно с этим важно восстановить водный баланс. Зимой пить воду психологически сложно, поэтому сейчас, когда природа "просыпается", стоит постепенно выходить на норму 1-1,5 литра простой воды в сутки. Чтобы она легче усваивалась, используйте термосы — теплая вода более комфортна для организма. И главное – выровняйте режим. Корректировать фигуру стоит объемом порции, а не пропусками приемов пищи. Когда тело получает стабильное, понятное питание без хаотичных перекусов на фоне стресса, оно гораздо охотнее отпускает все лишнее", – считает Татаринцева.

Как найти мотивацию для перемен — советы Натальи Татаринцевой

Поскольку путь к здоровому и стройному телу — это дело не одной недели или месяца, важно не останавливаться на полпути и поддерживать результат даже после его достижения. Единственным способом для этого Наталья Татаринцева считает регулярность и дисциплину. Новые полезные привычки должны стать частью ежедневной рутины.

"Для меня дисциплина — это не насилие и не издевательство над собой через силу. Это тихая внутренняя договоренность. Она не о том, чтобы быть идеальным каждый день, а о простом повторении маленьких, но важных для вас действий. Нужно пересмотреть свою ежедневную рутину и вписать в нее здоровые привычки так же естественно, как чистку зубов", – подчеркнула эксперт.

Наталья Татаринцева – полезные привычки / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Инфлюенсер считает, что минимальную активность можно поддерживать даже в дни, когда сил не остается. Эта забота о теле позволит ему оставаться активным и удивлять даже вас своими лучшими версиями.

"Сделайте движение неизменной частью дня: независимо от настроения или обстоятельств, ваши 7 или 15 минут для тела должны состояться. Мы же не ждем особого вдохновения, чтобы умыться утром? То же самое должно быть и с тренировками. Даже если вы чувствуете себя слабыми и хочется просто лежать – минимальные упражнения можно выполнять даже в постели. Дисциплина – это путь без надрывов и "выходных от себя". Подготовка к лету – это не о быстром результате за две недели, а о новом качестве жизни, которое мы строим с уважением к собственному телу", – подытожила Наталья Татаринцева.

О персоне: Наталья Татаринцева Наталья Татаринцева – четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне, инфлюенсер, мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке, которые прошли более 300 000 учениц.

