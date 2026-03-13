Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Тело не любит насилия": Наталья Татаринцева рассказала секреты подготовки к лету

Кристина Трохимчук
13 марта 2026, 14:00
Мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке Наталья Татаринцева поделилась, как встретить лето лучшей версией себя.
Наталья Татаринцева - подготовка к лету
Наталья Татаринцева - подготовка к лету / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Вы узнаете:

  • Первые шаги к регулярной физической активности
  • Нюансы полезного питания для похудения
  • Как найти мотивацию для того, чтобы стать лучшей версией себя

Когда с приходом весны верхняя одежда возвращается в шкаф, многие девушки вдруг замечают килограммы, которые незаметно появились за холодный сезон. Для многих подготовка к лету ассоциируется с жесткими диетами и изнурительными тренировками, но этот период может стать не стрессом для организма, а возможностью наладить здоровые отношения с собственным телом и начать внутреннюю трансформацию. Мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке (300 000 учениц) Наталья Татаринцева рассказала для Главред, с чего стоит начать, чтобы встретить лето лучшей версией себя.

Тренировки без стресса — с чего стоит начать новичку

Эксперт уверена — подготовка к лету должна быть не стрессом, а заботой о своем теле после периода зимней "спячки". Наталья Татаринцева советует не ставить себе жестких дедлайнов, а идти к цели постепенно, прислушиваясь к своему организму.

видео дня

"Моя личная позиция непоколебима: очень важно перестать воспринимать подготовку к лету исключительно как механическое сбрасывание килограммов, накопленных за зиму. Когда мы ставим себе жесткие временные рамки "успеть к сезону", тело мгновенно реагирует стрессом. В состоянии паники никакая качественная трансформация невозможна. Настоящие изменения начинаются не с календаря, а с внутреннего решения "здесь и сейчас" вернуться к своему телу, к ощущению собственной энергии и ресурса", – делится инфлюенсер.

Наталья Татаринцева - тренировка
Наталья Татаринцева - тренировка / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Наталья уверена, что секрет устойчивого и заметного результата зависит от регулярности тренировок, а не от резкого повышения их интенсивности. Для новичков такие эксперименты могут обернуться даже проблемами со здоровьем, поэтому стоит начинать с небольших по продолжительности ежедневных тренировок, которые постепенно станут органичной частью ежедневной рутины.

"Если вы только на старте, помните – тело (особенно после 30-35 лет) категорически не любит насилия и резких рывков. Оно ценит уважение и системность. Я рекомендую начинать с очень мягкого входа: домашние тренировки по 10-20 минут, включающие активацию суставов, дыхательные упражнения и базовую работу на стабилизацию. Не пытайтесь быть перфекционистами и идеально повторять каждое упражнение за тренером. Главный ключ – это монотонная регулярность. Даже 7 минут активности, которые есть в моих программах для самых занятых, способны "разбудить" тело, придать ему тонус и легкость, не загоняя организм в тупик. Задача новичка – разбудить систему, а не истощить ее", – предупреждает Татаринцева.

Упражнения для домашней тренировки от Натальи Татаринцевой:

Питание для похудения – основные принципы

С началом весны в соцсетях активно вирусится тренд с неудачными попытками надеть любимые джинсы после зимы, который у многих комментаторов пробуждает желание отказаться от любимых вкусностей и питаться, считая каждую калорию. Наталья Татаринцева уверена – резкое изменение пищевых привычек приводит только к срывам.

"В работе со своими девушками я всегда подчеркиваю: жесткость в питании не работает, работает только постепенность. Не нужно ничего резко урезать или вычеркивать все любимые продукты — это прямой путь к срыву. Начните с простого: добавьте в свои ежедневные тарелки немного больше качественного белка и полезных жиров, в частности омега-3. Когда наши клетки получают достаточно питания, они становятся "сытыми" в прямом смысле. Как результат – естественным образом исчезает навязчивая тяга к сладкому, потому что организм больше не испытывает голода на клеточном уровне", – советует инфлюенсер.

Наталья Татаринцева - питание
Наталья Татаринцева - питание / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Также Наталья подчеркивает важность поддержания водного баланса для правильной работы организма. Действительно, исключить из своей жизни эксперт советует только хаотичные перекусы и "заедание" стресса — именно они являются скрытым врагом стройной фигуры.

"Параллельно с этим важно восстановить водный баланс. Зимой пить воду психологически сложно, поэтому сейчас, когда природа "просыпается", стоит постепенно выходить на норму 1-1,5 литра простой воды в сутки. Чтобы она легче усваивалась, используйте термосы — теплая вода более комфортна для организма. И главное – выровняйте режим. Корректировать фигуру стоит объемом порции, а не пропусками приемов пищи. Когда тело получает стабильное, понятное питание без хаотичных перекусов на фоне стресса, оно гораздо охотнее отпускает все лишнее", – считает Татаринцева.

Подборка полезных рецептов для похудения от Натальи Татаринцевой:

Как найти мотивацию для перемен — советы Натальи Татаринцевой

Поскольку путь к здоровому и стройному телу — это дело не одной недели или месяца, важно не останавливаться на полпути и поддерживать результат даже после его достижения. Единственным способом для этого Наталья Татаринцева считает регулярность и дисциплину. Новые полезные привычки должны стать частью ежедневной рутины.

"Для меня дисциплина — это не насилие и не издевательство над собой через силу. Это тихая внутренняя договоренность. Она не о том, чтобы быть идеальным каждый день, а о простом повторении маленьких, но важных для вас действий. Нужно пересмотреть свою ежедневную рутину и вписать в нее здоровые привычки так же естественно, как чистку зубов", – подчеркнула эксперт.

Наталья Татаринцева - питание
Наталья Татаринцева – полезные привычки / фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

Инфлюенсер считает, что минимальную активность можно поддерживать даже в дни, когда сил не остается. Эта забота о теле позволит ему оставаться активным и удивлять даже вас своими лучшими версиями.

"Сделайте движение неизменной частью дня: независимо от настроения или обстоятельств, ваши 7 или 15 минут для тела должны состояться. Мы же не ждем особого вдохновения, чтобы умыться утром? То же самое должно быть и с тренировками. Даже если вы чувствуете себя слабыми и хочется просто лежать – минимальные упражнения можно выполнять даже в постели. Дисциплина – это путь без надрывов и "выходных от себя". Подготовка к лету – это не о быстром результате за две недели, а о новом качестве жизни, которое мы строим с уважением к собственному телу", – подытожила Наталья Татаринцева.

О персоне: Наталья Татаринцева

Наталья Татаринцева – четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне, инфлюенсер, мастер спорта и автор самых популярных онлайн-программ тренировок по растяжке, которые прошли более 300 000 учениц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

похудение новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известно

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известно

15:03Украина
Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

15:00Украина
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

14:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогноз

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогноз

Последние новости

15:25

"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

15:18

"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военномуВидео

15:03

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известноВидео

15:00

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

14:56

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
14:56

Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

14:49

Врезал 5-балльный шторм: Украина под атакой магнитной бури

14:43

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

14:14

У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и "совпадении интересов" с США

Реклама
14:09

Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное

14:05

Бонни из "Дневников вампира" родила первенца и показала его лицо — детали

14:00

"Тело не любит насилия": Наталья Татаринцева рассказала секреты подготовки к летуВидео

13:48

Обойдется дорогим ремонтом: основные ошибки водителей при экономии топливаВидео

13:46

Как избавиться от плесени на стенах: это можно сделать без ремонта

13:31

Продают за копейки: секонд-хенд в богатом районе скрывал "сокровища"Видео

13:19

Татьяна Литвинова показала стильные образы на весну

13:11

Стало известно, сколько дорог госзначения в Украине находятся в аварийном состоянии

13:01

"Сегодня не стало": скончался звезда фильма "Приключения Электроника"

12:55

РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

12:49

Сестра Ефросининой с внучкой Ющенко надули губы для фотосессии

Реклама
12:44

Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

12:27

Сорняки высохнут и превратятся в пыль: простой рецепт для огородаВидео

12:27

Не для слабонервных: Синди Кроуфорд без макияжа показала утренние ритуалы

12:09

Секретный дом без окон в Манхэттене: что скрывает 29-этажный гигант

12:04

В Украине значительно вырастут стипендии: кто и сколько получит

11:58

Девушка "обратила вспять" старение своих родителей: что помогло

11:43

"Плохая история": Танчинец появился с новой женой и заговорил о детях

11:34

Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

11:33

Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУФотоВидео

11:16

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Названы новые цены на овощи в Украине: что подешевело

11:00

Когда завершат ремонт дорог после зимы: что говорят в Агентстве восстановления

10:59

"Цены взлетят в космос": озвучен тревожный прогноз по стоимости нефтиВидео

10:30

Не дайте себя обмануть: как разоблачить лжеца за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко высказалась о своей беременности: "Решу поделиться"

10:00

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

09:46

"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

09:35

Назвали Трампа "щенком Путина": в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ

09:11

РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

09:09

Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

Реклама
09:02

Секреты советского фастфуда: топ-10 блюд уличного меню СССР

08:27

Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

07:44

Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

07:41

Почему реакция Киева только усиливает власть Орбана: Андрусив объяснил причинумнение

07:00

США временно открыли рынок для российской нефти: в чем причина

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять