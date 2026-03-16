ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

Многие знаменитости удивили образами на красной дорожке "Оскара".

https://stars.glavred.info/dikaprio-s-usami-i-demi-mur-v-peryah-samye-yarkie-obrazy-na-oskare-2026-10749245.html Ссылка скопирована

Голливудские актеры покорили своими образами на "Оскаре" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy/

Кратко:

В ночь на 16 марта внимание кинолюбителей было приковано к церемонии награждения премии "Оскар 2026". Знаменитости, как всегда, удивили своими роскошными образами, а некоторые и сменой имиджа.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Леонардо ДиКаприо

Актер, который исполнил главную роль в фильме "Одна битва за другой", показался с усами и волосами, покрашенными в более темный цвет. Таблоид The Daily Mail отметил, что столь необычное преображение может свидетельствовать о кризисе среднего возраста.

Леонардо ДиКаприо на "Оскаре 2026" / фото: скрин видео

Зендея

Актриса появилась в коричневом платье на одно плечо, дополнив образ бриллиантовыми серьгами и часами Rolex. А особое внимание привлекло кольцо на ее безымянном пальце, похожее на обручальное.

Зендея на "Оскаре 2026" / фото: скрин видео

Кайли Дженнер

Знаменитость появилась на "Оскаре" вместе со своим возлюбленным Тимоти Шаламе, который был номинантом на "Лучшую мужскую роль". Койли блистала в роскошном красном платье, дополнив образ элегантной укладкой и нюдовым макияжем.

Кайли Дженнер на "Оскаре 2026" / фото: скрин instagram.com, Кайли Дженнер

Деми Мур

Актриса выбрала для церемонии платье Gucci, украшенное черными перьями, а пояс украшала драпировка изумрудного цвета.

Деми Мур на "Оскаре 2026" / фото: instagram.com/theacademy/

Энн Хэтэуэй

Знаменитость блистала на красной дорожке в элегантном вечернем черном платье с цветочным узором от бренда Valentino. Также Энн выбрала массивные украшения и длинные черные перчатки.

Энн Хэтэуэй на "Оскаре 2026" / фото: скрин видео

Николь Кидман

Артистка показалась в приталенном белом платье от Chanel, изюминкой которого стал пояс из перьев, также Николь не дополнила образ украшениями.

Николь Кидман на "Оскаре 2026" / фото: instagram.com, Николь Кидман

Джесси Бакли

Бакли, которая стала лучшей актрисой за исполнение роли в фильме "Гамнет", выбрала платье от бренда Chanel. Длинное вечернее платье поразило сочетанием алого и розового цветов, которое подчеркнуло стройную талию знаменитости. Джесси дополнила образ собранными волосами и украшением на шее.

Джесси Бакли / фото: instagram.com/theacademy/

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Что такое награда "Оскар" "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред