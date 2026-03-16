ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

Кратко:
- Кто из знаменитостей выбрал образы от известных брендов
- Как они выглядели на "Оскаре 2026"
В ночь на 16 марта внимание кинолюбителей было приковано к церемонии награждения премии "Оскар 2026". Знаменитости, как всегда, удивили своими роскошными образами, а некоторые и сменой имиджа.
Главред расскажет о самых ярких образах знаменитостей на "Оскаре 2026".
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Леонардо ДиКаприо
Актер, который исполнил главную роль в фильме "Одна битва за другой", показался с усами и волосами, покрашенными в более темный цвет. Таблоид The Daily Mail отметил, что столь необычное преображение может свидетельствовать о кризисе среднего возраста.
Зендея
Актриса появилась в коричневом платье на одно плечо, дополнив образ бриллиантовыми серьгами и часами Rolex. А особое внимание привлекло кольцо на ее безымянном пальце, похожее на обручальное.
Кайли Дженнер
Знаменитость появилась на "Оскаре" вместе со своим возлюбленным Тимоти Шаламе, который был номинантом на "Лучшую мужскую роль". Койли блистала в роскошном красном платье, дополнив образ элегантной укладкой и нюдовым макияжем.
Деми Мур
Актриса выбрала для церемонии платье Gucci, украшенное черными перьями, а пояс украшала драпировка изумрудного цвета.
Энн Хэтэуэй
Знаменитость блистала на красной дорожке в элегантном вечернем черном платье с цветочным узором от бренда Valentino. Также Энн выбрала массивные украшения и длинные черные перчатки.
Николь Кидман
Артистка показалась в приталенном белом платье от Chanel, изюминкой которого стал пояс из перьев, также Николь не дополнила образ украшениями.
Джесси Бакли
Бакли, которая стала лучшей актрисой за исполнение роли в фильме "Гамнет", выбрала платье от бренда Chanel. Длинное вечернее платье поразило сочетанием алого и розового цветов, которое подчеркнуло стройную талию знаменитости. Джесси дополнила образ собранными волосами и украшением на шее.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Что такое награда "Оскар"
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред