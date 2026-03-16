Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

Франциско Гомес выходит замуж.

Франциско Гомес - предложение

Известный британский хореограф Франциско Гомес поделился радостной новостью — он выходит замуж. В Instagram судьи популярных танцевальных шоу "Танцы со звездами" и "Танцуют все" появились снимки романтического предложения.

Возлюбленный Франциско опустился перед ним на колено и сделал предложение, держа в руках кольцо. Событие происходило в живописном месте на берегу моря, роскошно украшенном цветами. Хореограф признался, что даже не задумывался над ответом.

"Самое легкое решение в моей жизни", — написал Гомес.

Мужчины на снимках выглядели очень счастливыми и не скрывали чувств, держась за руки и нежно целуясь. Франциско Гомес не скрывает свою ориентацию с 2012 года, но только сейчас исполнил свою мечту о семье. С радостным событием пару поздравила коллега по проекту "Танцы со звездами" Екатерина Кухар и участница шоу Мишель Андраде.

Франциско Гомес про войну в Украине

Франциско Гомес, который за годы работы в Украине стал называть ее своим вторым домом, с 2014 года болезненно переживал события на Донбассе. С началом полномасштабного вторжения хореограф открыто выразил поддержку украинцам и подчеркивал, что не может поверить в трагедию, через которую приходится проходить его близким друзьям и коллегам в Украине.

Про шоу: Танці з зірками Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

