Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

Анатолий Анатолич раскрыл свое настоящее отношение к хореографу.

Влад Яма сейчас - Анатолий Анатолич высказался об общении с танцором

Анатолий Анатолич и Влад Яма - кумовья

Ведущий рассказал, что думает о позиции танцора

Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал об отношениях со своим кумом, танцором-беглецом Владом Ямой, во время полномасштабной войны. Кумовья поддерживают онлайн-связь и видятся, если семья Анатолича приезжает в США.

При этом ведущий отмечает: триггерных тем в общении они стараются избегать. Он не осуждает кума за позицию, лишь надеется, что, когда война закончится, все выехавшие украинцы вернутся домой, поделился он с Наодинці з Гламуром.

"У меня нет к Владу никаких претензий, потому что он живет там свою жизнь, это его выбор. Он не влияет на украинское информационное поле, не продает курсы здесь какие-то по танцам. Когда человек живет там, зарабатывает там, тратит там, а еще и донатит и что-то собирает, это абсолютно его позиция. Я думаю, что они живут свою американскую жизнь, как и многие семьи, просто они публичные, поэтому о них спрашивают", - говорит Анатолий Анатолич.

О персоне: Анатолий Анатолич Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

