Девушка фронтмена Kalush Orchestra показала чувственную фотосессию в лесу

Александра Билобров, девушка Олега Псюка, показала нежные фото в лесу / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Девушка Олега 'Калуша' Псюка, лидера группы Kalush Orchestra, Александра Билобров показала нежную и чувственную фотосессию "ее мечты". Пропитанными солнцем кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.

"Белобровая", как называет Александру ее избранник, призналась, что давно хотела устроить съемку в ретро-стиле, однако не находилось удачного времени. Но мысли материальны, и девушка решилась на фотосессию совершенно спонтанно.

Она не стала дожидаться крутых профессиональных фотографов, а обратилась за помощью к матушке природе. Так, при помощи камеры с таймером на смартфоне, появилась серия милых снимков.

На них Билобров позирует на природе в легком летнем сарафане с цветочным орнаментом. Волосы девушки распущены, в руках она держит букет полевых ромашек.

Первым комментатором к новым фото девушки стал ее возлюбленный Калуш. "Ти така файна вай вай❤️", - написал он.

Александра Билобров, девушка Олега Псюка, показала нежные фото в лесу / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Читайте такжеХорошеет на глазах: как сейчас выглядит покинувшая РФ Алла Пугачева

Ранее 56-летняя модель Синди Кроуфорд сверкнула идеально подтянутыми ножками в мини-шортах во время отдыха во Французской Ривьере.

Украинская певица Тина Кароль почтила память покойного мужа Евгения Огира в четырнадцатую годовщину их свадьбы трогательным кадром из семейного архива.

Другие новости: