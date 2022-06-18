Девушка фронтмена Kalush Orchestra показала чувственную фотосессию в лесу

Олег Псюк не смог скрыть своего восторга от увиденных кадров.
Девушка Олега 'Калуша' Псюка, лидера группы Kalush Orchestra, Александра Билобров показала нежную и чувственную фотосессию "ее мечты". Пропитанными солнцем кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
"Белобровая", как называет Александру ее избранник, призналась, что давно хотела устроить съемку в ретро-стиле, однако не находилось удачного времени. Но мысли материальны, и девушка решилась на фотосессию совершенно спонтанно.
Она не стала дожидаться крутых профессиональных фотографов, а обратилась за помощью к матушке природе. Так, при помощи камеры с таймером на смартфоне, появилась серия милых снимков.
На них Билобров позирует на природе в легком летнем сарафане с цветочным орнаментом. Волосы девушки распущены, в руках она держит букет полевых ромашек.
Первым комментатором к новым фото девушки стал ее возлюбленный Калуш. "Ти така файна вай вай❤️", - написал он.
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