Евровидение-2023 в Ливерпуле: опубликован официальный список стран-участниц

Евровидение-2023 в Ливерпуле - список стран-участниц / instagram.com/eurovision

Великобритания в 2023 году девятый раз примет у себя музыкальный конкурс Евровидение. Этой честь удостоен Ливерпуль, графство Мерсисайд - город с богатой музыкальной историей.

Евровидение-2023 пройдет от имени Украины, которая в связи с войной не может принять иностранных гостей в таком количестве. Первые приготовления в Британии уже состоялись.

Например, известны даты конкурса - 9, 11 и 13 мая. Также сегодня Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) объявил стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

Свое участие в Евровидении-2023 подтвердили общественные вещатели 37 стран: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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