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Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение 2023

25 июля 2022, 14:14

Песенный конкурс Евровидение пройдет в следующем году не в Украине.

Евровидение 2023
Евровидение 2023 / соцсети

Международный песенный конкурс Евровидение 2023 не пройдет в Украине.

Как стало известно на официальном сайте конкурса, официально конкурс состоится в Великобритании.

После победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022, следующий конкурс должна была принимать Украина.

Впрочем, из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия в нашей стране, Европейский языковой союз решил не проводить Евровидение 2023 в Украине.

По словам организаторов, конкурс могут провести в Великобритании, которая заняла второе место.

Позиция Великобритании по Евровидению

Накануне Великобритания обратилась к организаторам Евровидения с просьбой еще раз рассмотреть предложения Украины по проведению конкурса в 2023 году.

Как сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским, они обсудили Евровидение 2023.

"Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому конкурсу", - сказал Джонсон.

Однако, 25 июля Европейский вещательный союз принял решение о проведении конкурса Евровидения 2023 в Великобритании.

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Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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