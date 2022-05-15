"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Евровидение 2022 финал / eurovision.tv

Украина триумфально выиграла Евровидение-2022. Группа Kalush Orchestra завоевала первое место в грандиозном песенном конкурсе, а уже успела отреагировать на свой триумф.

Рэп-группа Kalush Orchestra заявила, что своей победой на Евровидении-2022 положила начало историческому успеху Украины.

Так что дальше мы победим Россию, которая пришла на нашу землю с войной.

"Исторический момент! Следующих мы победим орков",– лаконично заявил Kalush Orchestra.

После первого полуфинала Олег Псюк из Kalush Orchestra обещал, что в случае победы оставлять кубок Евровидения-2022 себе не будет.

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Он говорил, что разыграет его на благотворительном аукционе, а деньги направит на нужды Украины.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

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