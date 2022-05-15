"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Рэп-группа Kalush Orchestra заявила, что своей победой на Евровидении-2022 положила начало историческому успеху Украины.
Украина триумфально выиграла Евровидение-2022. Группа Kalush Orchestra завоевала первое место в грандиозном песенном конкурсе, а уже успела отреагировать на свой триумф.
Рэп-группа Kalush Orchestra заявила, что своей победой на Евровидении-2022 положила начало историческому успеху Украины.
Так что дальше мы победим Россию, которая пришла на нашу землю с войной.
"Исторический момент! Следующих мы победим орков",– лаконично заявил Kalush Orchestra.
После первого полуфинала Олег Псюк из Kalush Orchestra обещал, что в случае победы оставлять кубок Евровидения-2022 себе не будет.
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Он говорил, что разыграет его на благотворительном аукционе, а деньги направит на нужды Украины.
Украина выиграла Евровидение 2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.
Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.
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