Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страны

Кто отдал самый высокий балл Украине в финале Евровидения.
В Турине завершился песенный конкурс Евровидение, победителями которого стали представители Украины.
Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Стефания.
Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.
Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.
Как голосовали жюри разных стран за Украину
- Первые 12 баллов Украине отдала Польша.
- Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.
- Также 12 баллов отдали Украине Румыния.
- Четвертую 12 баллов Украина получила от Литвы.
После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 4 месте.
Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2022
Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 439 баллов.
Смотрите выступление Украины в финале Евровидения
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Автор: Маша Тупченко