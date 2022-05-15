Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страны

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

В Турине завершился песенный конкурс Евровидение, победителями которого стали представители Украины.

Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Стефания.

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран за Украину

Первые 12 баллов Украине отдала Польша .

. Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы .

. Также 12 баллов отдали Украине Румыния .

. Четвертую 12 баллов Украина получила от Литвы .

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 4 месте.

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2022

Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 439 баллов.

Смотрите выступление Украины в финале Евровидения

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