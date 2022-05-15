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Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страны

15 мая 2022, 02:02

Кто отдал самый высокий балл Украине в финале Евровидения.

Евровидение 2022 Украина
Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

В Турине завершился песенный конкурс Евровидение, победителями которого стали представители Украины.

Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Стефания.

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран за Украину

  • Первые 12 баллов Украине отдала Польша.
  • Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.
  • Также 12 баллов отдали Украине Румыния.
  • Четвертую 12 баллов Украина получила от Литвы.

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 4 месте.

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2022

Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 439 баллов.

Смотрите выступление Украины в финале Евровидения

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