"Нас поставили перед фактом": в Украине жестко отреагировали на отказ проводить Евровидение-2023

Евровидение 2023 / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на заявление Европейского вещательного союза по поводу Евровидения-2023.

Так, в EBU заявили, что в Украине не может быть проведен конкурс, поскольку "не все условия могут быть выполнены".

Со своей стороны министр заявил, что Украина не согласна с таким решением и требует дополнительных переговоров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли "Евровидение-2022 "и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине — предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса", - отметил министр культуры.

Также Ткаченко добавил, что проведение конкурса в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает наше государство сейчас.

Украина поставила условие

"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому языковому союзу. Поэтому мы требуем дополнительных переговоров по проведению "Евровидения-2023" в Украине", – отметил он.

Кроме Александра Ткаченко, обращение в ЕВС подписали победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк и председатель правления АО "НСТУ" Николай Чернотицкий.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestrа победила в конкурсе "Евровидение-2022" с песней Stefania. Таким образом, следующий конкурс должен был состояться в Украине. Впрочем, государство-победитель может передать право на проведение другой стране. Со своей стороны, в EBU заявили, что теперь начнут переговоры с ВВС, занявшим второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса в 2023 году в Великобритании.

Евровидение 2023 не пройдет в Украине

Напомним, 17 июня стало известно, что Европейский вещательный союз постановил, что песенный конкурс Евровидение в 2023 году состоится не в Украине.

Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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