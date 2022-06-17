Евровидение-2023 пройдет не в Украине

Евровидение-2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra/ eurovision.tv

Европейский языковой союз постановил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Как сообщает EBU, известно, что победитель конкурса песни "Евровидение" принимает конкурс в следующем году у себя в стране, при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон, включая общественность.

Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года Украину, EBU нашел время, чтобы провести полную оценку и технико-экономическое обоснование как с Украиной, так и со сторонними специалистами, в том числе по вопросам безопасности.

Конкурс песни "Евровидение" — одно из самых сложных телевизионных шоу в мире, над которым работают тысячи людей и которые посещают его, а на подготовку требуется 12 месяцев.

"После объективного анализа референс-группы, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни "Евровидение" в соответствии с Правилами Евровидения, не могут быть выполнены", - сказано на официальном сайте.

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В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Великобритании.

"Мы сделаем все, чтобы победа Украины отразилась на выставках следующего года. Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами", - сообщает EBU.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, главный вопрос для нас и Европейского языкового союза - безопасность. "Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - отметил Тимошенко.