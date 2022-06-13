Евровидение 2023: организаторы выдвинули условие Украине для проведения конкурса

Евровидение 2023 / соцсети

Украина уже начинает подготовку к проведению международного песенного конкурса Евровидение 2023.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram, главный вопрос для нас и Европейского языкового союза - безопасность.

"Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - отметил Тимошенко.

Он добавил, что Украина показывает миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты.

Уже есть варианты локаций для проведения конкурса, однако они пока что держатся в секрете.

"Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации. Какие именно, пока не можем анонсировать", - сообщил политик.

Тимошенко также поблагодарил европейских партнеров за "безумную поддержку".

"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!", - подытожил он.

Международный песенный конкурс Евровидение уже дважды проводили в Киеве - в 2005 и 2017 годах.

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Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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